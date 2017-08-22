«دبي للسياحة» تطلق مسابقة عالمية للشركات الناشئة

دبي (الاتحاد)

‬أعلنت ‬دائرة ‬السياحة ‬والتسويق ‬التجاري ‬بدبي «‬دبي ‬للسياحة» ‬عن ‬تعاون ‬استراتيجي ‬مع ‬منصة «‬جيتكس ‬فيوتشر ‬ستارز» ‬لإطلاق ‬أول ‬مسابقة ‬لدبي ‬للسياحة ‬تستهدف ‬الشركات ‬الناشئة ‬في ‬دبي ‬وتحمل ‬اسم «‬فيوتشريزم»‬. ‬حيث ‬تدعو ‬المسابقة ‬الشركات ‬الناشئة ‬والمبدعين ‬والمبتكرين ‬من ‬جميع ‬أنحاء ‬العالم ‬للمشاركة ‬بأفكارهم ‬وخطط ‬المشاريع ‬المتميزة ‬الخاصة ‬بهم، ‬والتي ‬من ‬شأنها ‬أن ‬تحدث ‬ثورة ‬في ‬قطاعي ‬السياحة ‬والسفر ‬بالإمارة.

وتأتي المسابقة تماشياً مع مبادرة دبي 10X‏‭ ‬التي ‬وجّه ‬بإطلاقها ‬صاحب ‬السمو ‬الشيخ ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم، ‬نائب ‬رئيس ‬الدولة ‬رئيس ‬مجلس ‬الوزراء ‬حاكم ‬دبي «‬رعاه ‬الله»‬، ‬الرامية ‬إلى ‬دعم ‬وتسريع ‬جهود ‬الإمارة ‬للتحوّل ‬إلى ‬مركز ‬عالمي ‬للابتكار ‬خلال ‬السنوات ‬العشر ‬المقبلة. ‬وتهدف ‬المسابقة ‬إلى ‬استكشاف ‬حلول ‬مبتكرة، ‬ودعم ‬تطوير ‬منظومة ‬فعّالة ‬ومتكاملة ‬تحتضن ‬الشركات ‬الناشئة ‬والمبتكرة، ‬بما ‬يتواءم ‬مع «‬رؤية ‬دبي ‬السياحية ‬2020» ‬بجذب ‬20 ‬مليون ‬زائر ‬سنوياً ‬بحلول ‬عام ‬2020. وتتضمن مسابقة «فيوتشريزم» فئتين رئيسيتين هما: «الضيافة» و«تجربة الزوّار». وستخضع المشاركات لتقويم لجنة من الخبراء، حيث سيتم اختيار قائمة مختصرة لأفضل 30 مشاركة لتفوز بمساحة للعرض خلال فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية التي تقام في دبي خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر 2017. كما تم تخصيص 100 ألف دولار سيجري توزيعها على الفائزين الستة كرأس مال أولي لتأسيس مشاريعهم.