«أبوظبي الرياضي» ينظم ورشة عن المسؤولية المجتمعية

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مجلس أبوظبي الرياضي بمقره في مدينة زايد الرياضية أمس الأول ورشة عن المسؤولية المجتمعية في القطاع الرياضي، بمشاركة مجموعة من منتسبي المجلس وممثلي أندية أبوظبي بهدف تفعيل دور الأندية والمؤسسات الرياضية في أبوظبي للقيام بدورها الاجتماعي، وتعزيز قنوات الاتصال مع أفراد المجتمع من خلال إقامة الأنشطة الرياضية المتنوعة.

وحاضر بالورشة، الدكتور عماد سعد استشاري وباحث في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية والتطبيقات الخضراء للمؤسسات والشركات.

وتناولت الورشة مجموعة من المحاور منها المسؤولية المجتمعية، ما لها وما عليها والمسؤولية المجتمعية بفكر القيادة وفق المحركات الاستراتيجية في الإمارات، إلى جانب القيمة المضافة لها في القطاع الرياضي وسط تفاعل لافت من المشاركين.

من جهتها، أكدت نورة عبد الله الأنصاري، رئيس قسم التدريب والتطوير في مجلس أبوظبي الرياضي، أن المجلس يحرص دائماً على إقامة مثل هذه الورش لكافة المنتسبين لأندية أبوظبي، وذلك لتعريفهم بأهمية المسؤولية المجتمعية خاصة في القطاع الرياضي، وتعزيز مفاهيمها وترسيخها بالمبادرات والبرامج كافة بهدف تقديم صورة نموذجية متكاملة تعكس أهمية الدور المجتمعي في الرياضة بكافة الأنشطة والمناسبات المهمة.