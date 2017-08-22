«أدنوك» تكرم 5 موظفين على استجابتهم السريعة في مجال الصحة والسلامة

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» خمسة من موظفي شركة أدنوك للتوزيع على استجابتهم السريعة والفعالة والتزامهم بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة ما يسهم في الحفاظ على سلامة العملاء والمرافق في إحدى محطات أدنوك للتزود بالوقود بإمارة أبوظبي.

وأشاد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، بسرعة استجابة الموظفين في التعامل مع الحادث قائلاً: «تماشياً مع توجيهات القيادة، فإننا مستمرون في الالتزام الدائم والمستمر بتوفير أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة والمحافظة على أمن وسلامة المنشآت والعمليات والمجتمع في كل مواقع العمل. وتجسيداً لهذا الالتزام ونتيجة للتدريب والتأهيل المتخصص والمستمر، فقد تمكنت مجموعة من موظفي محطة خدمة أدنوك من الاستجابة بنجاح وفاعلية وبشكل ساهم في حماية المجتمع والأصول».

وأضاف: «تعامل موظفينا بمهنية وحرفية وكفاءة مع الظروف الطارئة يجسد التزام أدنوك الراسخ نحو 100% صحة وسلامة وبيئة، ويؤكد أن جميع كوادرنا على أتم الاستعداد للمساهمة في المحافظة على أعلى معايير الأمن والسلامة».

وكتعبير عن التقدير لدورهم الفعال واستجابتهم السريعة في التعامل مع الحادث، تم تكريم الموظفين الخمسة في المقر الرئيس لشركة أدنوك، وهم بوثوبارامبيل شاهول حميد، وسيافولهاكييم كونجالي، وجويي أدروو أنج، وكينني إستيلا، ورودلوفو جالو جر. وذلك بحضور فريق إدارة المحطة وهم: عبدالرشيقي كوتوبارامال، وخليفة محمد الكعبي، وفهد علي بوسمرة المزروعي، وسلطان سالم الجنيبي.

حضر الحدث عبدالله سالم الظاهري، مدير دائرة التسويق والتجارة، وسعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع، ومحمد المفلحي، نائب الرئيس لشؤون الصحة والسلامة والبيئة في أدنوك للتوزيع، وعدد من الموظفين.

وكانت أدنوك أطلقت مبادرة «ميثاق أدنوك نحو 100% صحة وسلامة وبيئة» من أجل تحقيق أربعة أهداف رئيسية تشمل: السعي لضمان سلامة الكوادر والمجتمع المحلي والأصول والبيئة، وتكريس ثقافة التمكين والمساءلة لدى كل الموظفين في مجال الصحة والسلامة والبيئة، وتوفير بيئة عمل تشجع على تبادل المعرفة والتعلم المستمر في هذا المجال، وضمان الاستجابة السريعة والفعالة في حالات الطوارئ وإدارة الأزمات وتنفيذ إجراءات استمرارية العمل وفق أفضل المعايير العالمية.