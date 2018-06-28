30 منتسباً في دورة البناء الاستراتيجي

الشارقة (الاتحاد)

اختتم مجلس الشارقة الرياضي دورته التدريبية تحت مسمى «البناء الإستراتيجي واستشراف المستقبل في القطاع الرياضي» ضمن برنامج تمكين القيادات الرياضية بالتعاون مع أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة «دراسا» والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 30 منتسبا يمثلون 20 ناديا من أمناء السر وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين ومديري التخطيط الإستراتيجي والتميز بالأندية والمؤسسات الرياضية.

حضر ختام الدورة الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس، والدكتور أحمد سعد الشريف رئيس أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة «دراسا» والدكتور محمد عبد العظيم مدير مكتب الدراسات الاستراتيجية والتميز المؤسسي في المجلس.

وتناولت الدورة عددا من الموضوعات لاستكمال 15 ساعة تدريبية تتمحور في مفهوم البناء الإستراتيجي واستشراف المستقبل ومنهجية بناء الخطط الإستراتيجية وأدوار أعضاء فرق التخطيط بالأندية ومفهوم مؤشرات الأداء ومفهوم الأهداف الإستراتيجية ومنهجية الأداء من خلال ورش عمل ومناقشات ودراسات الحالة وتمثيل الأدوار.

وأعرب الشيخ صقر القاسمي عن ترحيب المجلس بمشاركة العدد الكبير من مسؤولي وقيادات الأندية وأعضاء المجالس في هذه الدورة، وقال: هذه المشاركة شكلت العلامة الأبرز في الدورة، وتمنى التوفيق للمشاركين وأكد أنهم يمثلون مستقبل الإدارة الرياضية في أندية الشارقة من خلال حرصهم على الانتظام في الدراسات التطويرية التي تصب في مجال العمل الرياضي وتعتبر ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بشأن إعداد جيل رياضي مؤهل والاهتمام بالثقافة الرياضية للجميع وفتح مجال التطوير المهني للعاملين بالمؤسسات الرياضية والأندية.

ومن جانبه، ذكر عيسى هلال أنه يأمل أن تكون الدورة قد حققت رؤيتها وأهدافها في إكساب المشاركين أهداف التخطيط الإستراتيجي وفق منهجية علمية وأفضل الممارسات بالإضافة إلى تعريفهم بمفهوم استشراف المستقبل، وأكد اهتمام مجلس الشارقة الرياضي بتأهيل العنصر البشري بالأندية من مسؤولين وإداريين ولاعبين في مثل هذه الدورات والبرامج التي تمثل فرصة للتطوير والتميز والإبداع الرياضي والارتقاء بالعمل الإداري والفني بالأندية وتنفيذ إستراتيجية المجلس التي تستهدف الثقافة المهنية للعاملين بالأندية، كما أشاد بالقائمين على هذه الدورة ونجاحها من خلال عدد المشاركين وتفاعلهم مع المواضيع والمناقشات، وشكر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على استضافة الدورة.

وقام الشيخ صقر القاسمي، وعيسى هلال، والدكتور أحمد سعد الشريف بتكريم المنتسبين وتسليمهم الشهادات، حيث توجه المنتسبين والدارسين بالشكر والتقدير لمجلس الشارقة الرياضي على الجهود والخدمات التي يقدمونها من أجل الارتقاء بالأندية والمؤسسات الرياضية في الإمارة والعاملين بها، كما أشادوا بالدورة ومدى أهميتها، حيث أضافت لهم من المعارف والخبرات والتجارب الجديدة التي ستؤخذ بعين الاعتبار في مواقع العمل خلال الفترة القادمة بما يساعد على رفع مستوى أداء وجودة العمل.