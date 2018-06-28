30 منتسباً في دورة البناء الاستراتيجي

الشارقة (الاتحاد)
اختتم مجلس الشارقة الرياضي دورته التدريبية تحت مسمى «البناء الإستراتيجي واستشراف المستقبل في القطاع الرياضي» ضمن برنامج تمكين القيادات الرياضية بالتعاون مع أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة «دراسا» والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 30 منتسبا يمثلون 20 ناديا من أمناء السر وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين ومديري التخطيط الإستراتيجي والتميز بالأندية والمؤسسات الرياضية.
حضر ختام الدورة الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس، والدكتور أحمد سعد الشريف رئيس أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة «دراسا» والدكتور محمد عبد العظيم مدير مكتب الدراسات الاستراتيجية والتميز المؤسسي في المجلس.
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وأعرب الشيخ صقر القاسمي عن ترحيب المجلس بمشاركة العدد الكبير من مسؤولي وقيادات الأندية وأعضاء المجالس في هذه الدورة، وقال: هذه المشاركة شكلت العلامة الأبرز في الدورة، وتمنى التوفيق للمشاركين وأكد أنهم يمثلون مستقبل الإدارة الرياضية في أندية الشارقة من خلال حرصهم على الانتظام في الدراسات التطويرية التي تصب في مجال العمل الرياضي وتعتبر ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بشأن إعداد جيل رياضي مؤهل والاهتمام بالثقافة الرياضية للجميع وفتح مجال التطوير المهني للعاملين بالمؤسسات الرياضية والأندية.
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وقام الشيخ صقر القاسمي، وعيسى هلال، والدكتور أحمد سعد الشريف بتكريم المنتسبين وتسليمهم الشهادات، حيث توجه المنتسبين والدارسين بالشكر والتقدير لمجلس الشارقة الرياضي على الجهود والخدمات التي يقدمونها من أجل الارتقاء بالأندية والمؤسسات الرياضية في الإمارة والعاملين بها، كما أشادوا بالدورة ومدى أهميتها، حيث أضافت لهم من المعارف والخبرات والتجارب الجديدة التي ستؤخذ بعين الاعتبار في مواقع العمل خلال الفترة القادمة بما يساعد على رفع مستوى أداء وجودة العمل.