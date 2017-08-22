العراق يغير سعر قياس خام البصرة إلى «دبي للطاقة»

سنغافورة، دبي (رويترز)

قال مصدران مطلعان أمس، إن شركة تسويق النفط العراقية «سومو» أبلغت عملاءها أنها تنوي تغيير سعر القياس لخام البصرة في آسيا إلى سعر العقود الآجلة للخام العُماني في بورصة دبي للطاقة من متوسط أسعار خامي دبي وعمان على منصة بلاتس اعتباراً من يناير 2018.

والتغيير المقترح يمثل تحولاً كبيراً من جانب العراق ثاني أكبر منتج في أوبك ليخرج على ما اعتاده منذ عقود هو وغيره من الأعضاء في المنظمة مثل السعودية والكويت وإيران في الاستناد لتقييمات وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس العالمية للأسعار في تسعير خاماتهم.

وسيسري ذلك على نحو مليوني برميل من الخام يومياً