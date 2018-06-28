«فريق أبوظبي» يدافع عن اللقب في مياه ليمان

خالد السعدي (إيفيان)

تستضيف مياه نهر ليمان في الريف الفرنسي السويسري، الجولة الثالثة لبطولة العالم لزوارق الفورمولا-1، وهي المرة الرابعة التي تستضيف فيها مدينة إيفيان البطولة، وتجرى اليوم عمليات التسجيل والحضور والفحص الفني للزوارق، والاجتماع التنويري، مع إمكانية إجراء تجارب حرة، فيما تقام غداً التجارب وتصفيات السرعة، لتخوض الزوارق السباق الرئيس الأحد، وتخوض زوارق الإمارات التحدي، ممثلة في فريق أبوظبي والفيكتوري تيم.

ويشارك في الجولة 19 زورقاً، تتنافس على كورس السباق الذي يصل طوله إلى 2080 متراً، ويضم 6 عوامات التفاف 5 حمراوات، وواحدة صفراء.

وتأتي الجولة الثالثة لكي ترسم لفريق أبوظبي حامل اللقب والطامع في الدفاع عنه استراتيجية وخطة جديدة، حيث يشارك بثلاثة زوارق دفعة واحدة، وجميعها في أوائل الترتيب العام للبطولة، وهي زورق ثاني القمزي، وزورق شون تورنتي، وزورق إريك ستارك، والذي يدخل باسم فريق أبوظبي للمرة الأولى بعد توقيع العقد مع المتسابق الشاب قبل انطلاق الجولة، ويأتي الثلاثي في وصافة الترتيب العام للبطولة عن طريق القمزي برصيد 24 نقطة، والمركز الثالث لإريك ستارك بـ20 نقطة، وشون رابعاً برصيد 20 نقطة أيضاً، فيما يتصدر البطولة الفرنسي فيليب شيب قائد الزورق الصيني برصيد 27 نقطة.

وكانت الجولة الماضية من البطولة، والتي أقيمت في لندن، قد شهدت حصد ستارك للمركز الأول وحصد القمزي للمركز الرابع من خلال الجولة التي تشهدها منطقة إكسل في لندن للمرة الأولى من 33 سنة، فيما لم يحالف الحظ شون تورنتي، وخرج زورقه من السباق، ويرغب فريق أبوظبي في مواصلة حصد النقاط والتقدم للأمام من خلال هذه الجولة، وأن يكون له مركز متقدم في الترتيب العام مع نهاية المرحلة الأوروبية للبطولة، والتي تختتم مع جولة فرنسا، وتنتقل لاحقاً إلى آسيا والمحطة المقبلة في الصين.