سداد فواتير «كهرباء دبي» بالتقسيط

دبي (الاتحاد)

‬وقعت ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي ‬اتفاقية ‬شراكة ‬مع ‬بنك ‬المشرق، ‬تتيح ‬لمتعاملي ‬الهيئة ‬سداد ‬فواتيرهم ‬على ‬3 ‬أو ‬6 ‬أشهر ‬بدون ‬أية ‬فوائد ‬أو ‬رسوم ‬إضافية ‬عند ‬استخدامهم ‬بطاقات ‬بنك ‬المشرق ‬الائتمانية ‬لدفع ‬الفواتير.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تأتي اتفاقية الشراكة مع بنك المشرق في إطار جهودنا لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على إسعاد المتعاملين، وتقديم خدمات حكومية متميزة عبر قنوات مبتكرة بالتعاون مع مختلف الجهات من القطاعين الحكومي والخاص، للمساهمة في جعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم».