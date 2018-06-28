ميلان يطعن في الحرمان من «الدوري الأوروبي»

روما (د ب أ)

أعلن نادي ميلان الإيطالي، أنه يعتزم التقدم بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس» ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بحرمانه من المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بسبب انتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف.

وقرر «يويفا» في بيان «تم استبعاد ميلان من المشاركة في المسابقة المقبلة للأندية التي ينظمها لاتحاد الأوروبي لكرة القدم، شريطة التأهل إليها في الموسمين المقبلين»، مضيفاً أن النادي الإيطالي بإمكانه التقدم بطعن ضد هذا القرار أمام «كاس».

وذكر النادي الإيطالي أنه سيستأنف القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية بمدينة لوزان السويسرية.

وجاء هذا القرار في أعقاب قرارات «يويفا» الصادرة في شهري ديسمبر ومايو الماضيين بعدم إبرام اتفاق طوعي مع النادي الإيطالي الذي تأهل للدوري الأوروبي عقب حصوله على المركز السادس في بطولة الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وأعربت لجنة الرقابة المالية التابعة لـ «يويفا» عن تشككها في قدرة ميلان على إعادة رد قروض بقيمة 380 مليون يورو «443 مليون دولار» من المقرر تسديدها في أكتوبر المقبل إلى صندوق الاستثمار الأميركي «إيليوت».