حركة الرحلات والركاب والشحن تنمو في مطار رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

ارتفعت حركة الركاب في مطار رأس الخيمة الدولي 6% منذ بداية العام الجاري، كما حقق 30.2% نمواً على صعيد الشحن، وزادت حركة الطيران بنسبة 17.6% على أساس سنوي، حسب محمد قاضي، الرئيس التنفيذي للمطار.

وقال : إنها المرة الأولى التي يشهد فيها مطار رأس الخيمة رحلات مجدولة خلال فصل الصيف مما يثبت أن الإمارة أصبحت وجهة سياحية على مدار السنة، فضلا عن إضافة أول رحلة مباشرة مجدولة إلى أوروبا من خلال مطار براغ.

وأوضح قاضي أن أشهر الصيف الحالية شهدت نمواً كبيراً في عدد الرحلات والركاب، وعليه انتهى المطار من جدولة رحلات شتوية جديدة وإضافة عدة وجهات جديدة مثل رومانيا، بدءاً من ديسمبر المقبل، منوهاً بإنشاء محطة مغادرة جديدة، كما يجري العمل على توسعة منطقة الشحن بحلول نهاية العام الجاري.

وأضاف أن من أبرز نجاحات العام 2017 أيضاً الابتكار التكنولوجي، حيث تلعب التكنولوجيا دوراً رئيساً في تعزيز تجربة العملاء في المطارات الصغيرة مثل مطار رأس الخيمة الدولي الذي أصبح أول مطار في البلاد يقدم خدمة تسجيل الوصول للركاب قبل وصولهم إلى كاونتر التسجيل وتقدم هذه الخدمة للركاب وهم في صفوف الانتظار من أجل تسريع العملية برمتها .