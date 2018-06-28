منتخبات كورية موحدة في «الأسياد»

جاكرتا (أ ف ب)

أعلن منظمو دورة الألعاب الآسيوية «أسياد 2018» التي تقام في إندونيسيا من 18 أغسطس إلى 2 سبتمبر، أن الكوريتين الجنوبية والشمالية ستشاركان بمنتخبات موحدة في ثلاث رياضات هي الكانوي والتجديف وكرة السلة للسيدات.

وقال شافري شمس الدين نائب رئيس اللجنة المنظمة الإندونيسية بعد اجتماع مع ممثلي الكوريتين في جاكرتا: لا نريد إضافة منتخبات أخرى «مشتركة».

وأضاف: يجب أن نكون ملتزمين جدا بالبرنامج، ولن تكون هناك أيضا أي تغييرات.

وكانت اللجنة الأولمبية الكورية الجنوبية قد أكدت في وقت سابق أن شطري شبه الجزيرة ينويان إرسال منتخبات مشتركة في ألعاب أخرى أيضا مثل الجودو والجمباز وكرة الطاولة والكرة الناعمة.

الى ذلك، سيسير وفد موحد يمثل البلدين خلال استعراض الوفود في حفل الافتتاح.

وكانت الكوريتان قد شاركتا بمنتخب موحد للسيدات في مسابقة الهوكي على الجليد لأول مرة، وذلك في الأولمبياد الشتوي الذي استضافته كوريا الجنوبية في فبراير الماضي في بيونغ تشانغ.

وتقام الألعاب الآسيوية في العاصمة جاكرتا ومدينة باليمبانج الواقعة في جزيرة سومطرة.