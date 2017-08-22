سعود المعلا يصدر مرسوماً بإعادة تشكيل مجلس إدارة «غرفة أم القيوين»



تاريخ النشر: الثلاثاء 22 أغسطس 2017 أم القيوين (وام) أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين. ونص المرسوم - رقم 5 لسنة 2017 - على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن إنشاء غرفة تجارة وصناعة أم القيوين يعاد تشكيل مجلس إدارة الغرفة ليضم: سعيد بن ناصر التلاي وعيسى عبدالرحمن عتيق وخلفان أحمد مسفر وسلطان حميد عبدالله وعبيد إبراهيم حميد وعبدالرحمن عبدالرحيم الزرعوني وفاطمة راشد عبدالله محمد المعلا وعائشة راشد سلطان ليتيم ومحمد سيف الحساوي. ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.