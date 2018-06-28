«الزعيم» يبدأ تحضيراته للموسم الجديد 10 يوليو

مراد المصري (العين)

يبدأ العين تحضيراته للموسم الجديد يوم 10 يوليو المقبل، وذلك من خلال التجمع لإجراء الفحوص والاختبارات البدنية، تمهيداً للسفر عقب ذلك للمعسكر الخارجي، خلال موعد يحدد بين 13 إلى 15 من الشهر نفسه، بحسب مواعيد الطيران، حيث ستتجه البعثة إلى سلوفينيا في المحطة الأولى من التحضيرات الخارجية، ثم التوجه إلى كرواتيا عقب ذلك، حيث سيكمل معسكره الخارجي ويخوض مواجهتين أمام وفاق سطيف الجزائري ضمن منافسات كأس العرب.

ومن المقرر أن يلتحق السويدي ماركوس بيرج بالبعثة خلال المعسكر الخارجي في موعد يحدد بحسب مشوار منتخب بلاده في منافسات كأس العالم الجارية حالياً في روسيا، بعدما بلغت السويد الدور الثاني، حيث يحتاج اللاعب إلى راحة بعدما واصل التدريبات والمباريات الرسمية مع منتخب بلاده في المونديال، ولم يحصل على فترة إجازة.

ويتطلع العين لوضع النقاط على الحروف خلال الأيام المقبلة من خلال إنهاء مسألة تجديد عقود أبرز لاعبيه، وإنجاز الصفقات اللازمة لتدعيم صفوفه التي يسعى أن تكون نوعية وتخدم تطور الفريق، فيما سيكون التوجه بالإبقاء على لاعبيه الأجانب الأربعة الحاليين بعد تمديد عقد المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش.

وجدد العين عقد أحمد فاهم لاعب فريق الرديف لمدة 3 سنوات، حيث كان اللاعب قد غاب طويلاً في الموسم الماضي، بسبب تعرضه لإصابة في رأسه، استدعت علاجه خارج الدولة، وتكللت بالنجاح.

على صعيد آخر، سيعود البرازيلي دوجلاس لاعب العين السابق إلى صفوف هيروشيما الياباني مجدداً بعد رحلة قصيرة في صفوف الانيا سبور التركي، حيث كان دوجلاس قد انضم للعين قادماً من هيروشيما بالذات، قبل أن يغادر في يونيو الماضي.