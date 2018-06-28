الروبية الهندية تنخفض إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار

بومباي (أ ف ب)

انخفضت الروبية الهندية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار أامس، بسبب الضغوط المتزايدة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

وانخفض سعر الروبية، أسوأ العملات أداء بحسب بلومبرغ نيوز، إلى 69.10 روبية مقابل الدولار في التعاملات المبكرة قبل أن ترتفع بشكل طفيف إلى 68.93 روبية للدولار لاحقاً.

وتعتبر الهند من أكبر الدول المستوردة للنفط، وتحصل على أكثر من ثلثي احتياجاتها من الخارج.

وارتفع سعر النفط خلال العام الماضي إلى نحو 78 دولاراً للبرميل، وهو ما يضع ضغوطاً على العملة الهندية، ويجعلها أقل جذباً للمستثمرين. وأسهم ذلك في زيادة عجز الحساب الجاري الهندي، أي أن قيمة الواردات أصبحت أعلى من قيمة الصادرات. ويؤثر الدولار القوي على قيمة العملات في منطقة آسيا. وأمس، انخفض سعر الروبية الإندونيسية إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2015.