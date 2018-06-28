منتجات «أدنوك» من الزيوت الأساسية تحصل على اعتماد «ديكسوس1»

سنغافورة (وام)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس، عن حصول منتجاتها من الزيوت الأساسية عالية الجودة من المجموعة الثالثة، والتي توزع تحت العلامة التجارية «ADBase» على اعتماد ديكسوس1 «Dexos1» من جنرال موتورز شركة صناعة السيارات الأميركية، وكذلك حصول منتجاتها من زيوت ناقل الحركة الأوتوماتيكي على اعتماد ديكسرون «DEXRON VI». جاء الإعلان على هامش مشاركة «أدنوك» في الدورة الثانية عشرة لمؤتمر آسيا للزيوت الأساسية وزيوت التشحيم الذي عقد في سنغافورة.

ويتيح الحصول على اعتماد ديكسوس1 «Dexos1» لمصنعي زيوت التشحيم في الولايات المتحدة استخدام منتجات أدنوك من الزيوت الأساسية، والتي توزع تحت العلامة التجارية «ADBase» في تصنيع زيوت التشحيم ذات الأداء العالي من الفئة الأولى لتلبية احتياجات السوق الأميركي.