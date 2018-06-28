تراجع أسعار النفط رغم الطلب القياسي !

سنغافورة (رويترز)

نزلت أسعار النفط الأميركي من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات ونصف السنة أمس، في ظل إنتاج مرتفع من روسيا والولايات المتحدة والسعودية، لكن التعطل المفاجئ لإمدادات في مناطق أخرى ومستوى الطلب القياسي حالا دون تفاقم الخسائر.

وبحلول الساعة 0639 بتوقيت جرينتش، بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 72.42 دولار للبرميل، بانخفاض 34 سنتاً أو 0.5 بالمئة عن التسوية السابقة.

وفي الجلسة السابقة سجل الخام الأميركي أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 عند 73.06 دولار للبرميل.

وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت 77.40 دولار للبرميل، منخفضاً 22 سنتاً أو 0.3 بالمئة عن التسوية السابقة.