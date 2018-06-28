وستنجهاوس تتطلع إلى صفقات مع السعودية والهند مع قرب انتهاء أزمة إفلاس

باريس (رويترز)
قال خوسيه جوتيريز، الرئيس التنفيذي لشركة وستنجهاوس الأميركية للطاقة النووية: «إن من المتوقع أن تنهض الشركة من عثرة الإفلاس برأسمال كافٍ في الأسابيع المقبلة، وإنها تستهدف بيع مفاعلات نووية جديدة إلى السعودية والهند».
واتفقت شركة بروكفيلد لإدارة الأصول الكندية في يناير على شراء وستنجهاوس من شركة توشيبا مقابل 4.6 مليار دولار، بعدما دفعت زيادة التكاليف في مفاعلات نووية بالولايات المتحدة الشركة الرائدة في مجال الطاقة النووية إلى إشهار إفلاسها في مارس آذار 2017.
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وقال لـ«رويترز» في معرض بباريس: «نحن واثقون من أننا سنحصل على تلك الموافقات في الأسابيع القليلة المقبلة، لا نتوقع أي عقبات».
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وقال جوتيريز: «أمر واقع أن الأربعة المتقدمين بعروض هم دول ونحن شركة خاصة»، مضيفاً: «إنه واثق من أن وستنجهاوس ستكون على القائمة القصيرة».
وكان من المقرر أن تتخذ السلطات السعودية قرارها بهذا الشأن في مارس.
وفور الانتهاء من القائمة القصيرة، فإن الجهات المتقدمة بالعروض ستبحث نماذج العمل والتمويل، وهي عملية ستستغرق ما لا يقل عن عام آخر حتى تختار السعودية الجهة الفائزة.