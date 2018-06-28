ارتفاع المعاملات التجارية الألمانية مع شرق أوروبا

برلين (د ب أ)

أعلنت لجنة الاقتصاد الألماني، المعنية بالمعاملات التجارية في شرق أوروبا، عن زيادة حجم التجارة الألمانية مع شرق أوروبا بشكل واضح منذ مطلع العام الجاري.

وأوضحت اللجنة أمس في العاصمة الألمانية برلين أن حجم صادرات شركات ألمانية إلى دول شرق أوروبا زاد بنسبة 6 بالمئة تقريباً حتى نهاية شهر أبريل الماضي.

وأوضحت أن ذلك يرجع بصفة خاصة إلى زيادات واضحة في حجم الصادرات الألمانية إلى دول مثل بولندا والتشيك ورومانيا وسلوفينيا.

يشار إلى أن بولندا تعد أهم شريك تجاري إلى حد كبير بالنسبة لألمانيا في شرق أوروبا ووسطها. كما زادت الواردات من شرق أوروبا بنسبة سبعة بالمئة تقريباً.

وقال المدير التنفيذي للجنة ميشائل هارمس: «إن حجم التجارة الألمانية-الروسية نما ببطء شديد في الثلث الأول من العام الجاري».

يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية فرضت عقوبات جديدة ضد شركات روسية وأفراد منفردين في شهر أبريل الماضي.

ومن جانبها، أعلنت روسيا إجراءات عقابية شاملة.

لذا هناك شركات ألمانية في مأزق حالياً؛ فإذا امتثلت هذه الشركات لمتطلبات روسيا، فإنها ستكون عرضة لخطر الإجراءات العقابية من جانب الولايات المتحدة.