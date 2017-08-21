مقتل صحفية سويدية على متن غواصة دنماركية

ستوكهولم (د ب أ)

توفيت صحفية سويدية اختفت بينما كانت على متن غواصة دنماركية بناها أحد الهواة، في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد وقوع "حادث" على متن الغواصة، وذلك بحسب ما ذكرته الشرطة الدنماركية، اليوم الاثنين، نقلا عن المشتبه به في الحادث.

ويُحتجز بيتر مادسن، مالك الغواصة ومصممها، منذ 12 أغسطس الجاري، انتظارا لبدء المحاكمة. وقالت الشرطة إنه يشتبه في ارتكابه لجريمة القتل.

وقالت شرطة كوبنهاجن في بيان لها، إن مادسن ابلغ "الشرطة والمحكمة بأن هناك حادثا وقع على متن (الغواصة)، ما أدى إلى وفاة كيم وول (الصحفية) وأنه دفنها فى البحر".