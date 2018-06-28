الإمارات للشحن الجوي تتوسع فـي أميركا الجنوبية

دبي (الاتحاد)

تستعد «الإمارات للشحن الجوي»، قسم الشحن التابع لطيران الإمارات، لإضافة سانتياغو إلى شبكة خطوطها، اعتباراً من 5 يوليو المقبل.

وسوف تصبح العاصمة التشيلية سادس محطة للناقلة في أميركا الجنوبية بعد ريو دي جانيرو وساو باولو وفيراكوزا وبوينس آيرس وكلوداد دي إيستي، حيث ستوفر حمولة تصل إلى 15 طناً في كل اتجاه على طائرة البوينج 777-300ER ‬التي ‬ستخدم ‬رحلات ‬الركاب ‬بين ‬دبي ‬وتشيلي ‬عبر ‬ساو ‬باولو.

وسوف تسهل «الإمارات للشحن الجوي» نقل الصادرات التشيلية من أسماك السلمون والمنتجات سريعة العطب إلى محطات ضمن شبكة خطوطها العالمية.

وتعد تشيلي ثاني أكبر منتج في العالم للسلمون من المزارع، وزادت قيمة صادراتها من هذه الأسماك في عام 2017 على 4.6 مليارات دولار أميركي.

وتتألف غالبية واردات تشيلي من شحنات التجارة الإلكترونية الصادرة من شنغهاي.

وسوف توفر خدمة طيران الإمارات الجديدة أسرع نقل جوي للشحنات من تشيلي إلى وجهات في شرق آسيا، بما فيها شنغهاي، وإلى الشرق الأوسط وروسيا عبر دبي، حيث توفر «الإمارات للشحن الجوي» حلولاً متخصصة للتعامل مع شحنات المنتجات سريعة العطب، ما يساهم في وصول السلمون والفواكه التشيلية إلى وجهاتها بنضارة تامة.