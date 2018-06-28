«إشراق»: إنهاء محادثات الاستثمار الاستراتيجي مع «ريم»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة إشراق العقارية أنها اتفقت مع شركة ريم للاستثمار «ريم» على إنهاء محادثات الاستثمار الاستراتيجي، مشيرة إلى أنه بعد عدة جولات من المداولة، لم يتمكن الطرفان من تخطي الاختلاف في وجهات النظر بينهما والمتعلقة ببعض الأمور التجارية الخاصة بالاستثمار.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة إشراق: «ما زلنا ملتزمين بخطة تحول إشراق وبتعزيز عوائد مساهمي الشركة..

في العام الماضي، ركزنا على مشاريع التطوير العقاري والاستخدام الفعال للنقد.. وحققنا بالفعل تقدماً ملحوظاً في هذه المشاريع ونتطلع قدماً إلى إكمالها في الوقت المحدد وضمن الميزانية.

كما أننا نتطلع إلى بناء محفظة عقارية مدرة للدخل لتوليد مزيج مستقر من الدخل المتكرر بالإضافة إلى دخل التطوير العقاري».وأضاف «لا تزال إشراق في وضع مالي ممتاز وهي واحدة من شركات التطوير العقاري القليلة جداً المدرجة التي لديها الحق في امتلاك عقارات داخل وخارج ما يعرف باسم «مناطق التملك الحر» في أبوظبي.