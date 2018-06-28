أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أمس، الشركة العمانية للتنمية السياحية «عمران»، الذراع التنفيذي لتنمية القطاع السياحي في السلطنة، و«ماجد الفطيم»، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، عن شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير الجزء الغربي من مدينة العرفان.

وتقوم المبادرة المشتركة على تطوير وجهة متكاملة ونابضة بالحياة لتشكل المركز الحضري الجديد للعاصمة مسقط.

وقد جرى الإعلان عن الشراكة في حفل توقيع رسمي ومؤتمر صحفي مشترك وقد عُقد أمس الأول في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض في مسقط. ويقع المشروع الجديد متعدد الاستخدامات في الجزء الغربي من مدينة العرفان ويمتد على مساحة أكثر من 4.5 مليون متر مربع.

وتبلغ القيمة الاستثمارية المتوقعة للمشروع 5 مليارات ريال عماني، على فترة 20 عاماً، ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.