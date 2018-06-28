انطلاق أعمال قمة «الحزام والطريق» في هونغ كونغ

هونغ كونغ (وام)

انطلقت أمس، أعمال القمة العالمية الثالثة لمبادرة «الحزام والطريق» في هونغ كونغ التي تنظمها حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ، بحضور أكثر من خمسة آلاف مشارك من 55 دولة ومنطقة من مختلف أنحاء العالم.

وتشارك دولة الإمارات في القمة بوفد، برئاسة عبد الله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، ويضم عدداً من كبار المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية، إضافة إلى ممثلين عن عدد كبير من الشركات العاملة في مختلف إمارات الدولة.

وقال آل صالح، إن الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي تشارك في القمة كونها الشريك التجاري الأول لهونج كونج والشريك التجاري الأول غير النفطي للصين.

وأوضح أن الدولة تشارك سنويا في القمة بهدف عرض إمكاناتها، بما يعزز تنفيذ هذه المبادرة التي تهدف إلى ربط دول آسيا عبر خط بري وبحري لتسهيل التبادل التجاري بإقامة مشاريع عملاقة في البنية التحتية وتمويلها، إضافة إلى مشاريع للتبادل الثقافي والترويج السياحي.

من ناحيته، قال فنسنت لو رئيس مجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ - في كلمته الافتتاحية للقمة - إنه خلال أربع سنوات ونصف السنة فقط حققت مبادرة الحزام والطريق تقدما ملفتا حيث تم إطلاق سلسلة كبيرة من المشاريع الجديدة شملت مجالات متعددة، منها السكك الحديدية والطرق والموانئ ومحطات توليد الكهرباء وذلك على امتداد عدد كبير من بلدان الحزام والطريق في مختلف أنحاء العالم..

لافتا إلى أن هناك فرصا جديدة تلوح في الأفق باستمرار وتتعدى في جوهرها مجال البنية التحتية لتشمل ميادين التكنولوجيا والتصنيع والخدمات اللوجستية والسياحة والزراعة وغيرها الكثير.