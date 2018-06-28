«أدنوك» ترعى مؤتمر الطاقة العالمي أبوظبي 2019

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين عن انضمام شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إلى قائمة رعاة استضافة المؤتمر الذي يقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2019.

ويعدّ مؤتمر الطاقة العالمي الذي يعقد كل ثلاث سنوات، أكبر وأعرق تجمّع للطاقة في العالم والأكثر تأثيراً، وتعتبر هذه الدورة هي الأولى التي يتم فيها استضافة المؤتمر في مدينة من منطقة الشرق الأوسط، فيما ستكون دولة الإمارات أول دولة في منظمة «أوبك»، وأول دولة عربية تستضيف المؤتمر طوال تاريخه الذي يمتد إلى 94 عاماً.

وساهمت شركة «أدنوك» على مدار 45 عاماً، بدور رئيس في رفد عملية التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي، من خلال استغلال وإدارة والمحافظة على موارد النفط والغاز في الإمارة، وفي إطار استشرافها للمستقبل، شرعت الشركة في إحداث نقلة نوعية في أعمالها مدعومة باستراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي، لمواصلة دورها كمساهم أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات، وسيوفر مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرون المنصة المثالية لشركة أدنوك لاستعراض جهودها في مواكبة التغيّرات في مشهد الطاقة، من خلال الاستغلال الأمثل لموارد النفط والغاز وتعزيز القيمة والعائد الاقتصادي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في كافة جوانب ومراحل أعمالها، ومواصلة عقد الشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد، وتطوير كوادر بشرية عالمية المستوى.

وقال الدكتور مطر النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة ورئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين: «نفتخر بمواردنا من الطاقة، والتي كان لها بالغ الأثر في إطلاق إمكانات دولتنا، وتشكّل أدنوك مثالاً جلياً على إرث دولة الإمارات وريادتها في مجال الطاقة، والتي تلتزم من خلال استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 بتطوير مزيج مستدام من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، وزيادة مواردنا الطبيعية، وستمكننا مشاركة أدنوك في فعاليات المؤتمر من تعزيز سبل الحوار والتعاون القائم عبر كافة أطياف الطاقة، وتحفيز العالم لإعادة التفكير، وإيجاد الحلول اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة».

ومن جانب آخر، قال عمر صوينع السويدي، مدير دائرة المكتب التنفيذي في أدنوك: «تفتخر أدنوك برعايتها لمؤتمر الطاقة العالمي الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وتستضيفه إمارة أبوظبي التي لعبت لسنوات دوراً محورياً كمركز عالمي للطاقة، وتشكل دورة عام 2019 من المؤتمر فرصة ثمينة للقادة وصناع القرار من حول العالم للاجتماع معاً وتبادل الأفكار وخلق خريطة للطريق تقود نحو تأمين مستقبل مستدام للطاقة.

وباعتبارها مصدراً موثوق للطاقة، تلتزم أدنوك بمواصلة دورها في ضمان تلبية الطلب العالمي عليها في المستقبل». وبانضمامها إلى قائمة الرعاة المضيفين للمؤتمر، شركة «مبادلة» ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ستسهم أدنوك في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز للنقاشات العالمية خلال مؤتمر الطاقة العالمي أبوظبي 2019، والذي يستمدّ مكانته المميزة خلافاً لمؤتمرات الطاقة الأخرى من خلال تناول جميع مجالات الطاقة، من النفط والغاز إلى الطاقة المتجددة والنووية، ليشكل بذلك منصة مثالية لمحادثات أكبر وأكثر تنوعاً في مجال صناعة الطاقة.