«محكمة الشارقة»: 5 يوليو.. موعد للفصل في قضية الشيكات المرتجعة لـ «نقفي»

أحمد مرسي (الشارقة)

حددت محكمة الشارقة الجزائية، يوم الخامس من يوليو المقبل، موعداً للفصل في قضية إصدار شيك من دون رصيد «مرتجع» يبلغ قيمته 177 مليون درهم، «48 مليون دولار»، والمتهم فيها عارف مسعود نقفي، مؤسس مجموعة «أبراج كابيتال»، والموجود حالياً خارج الدولة، والتي تحظى باهتمام عالمي.

وحجز القاضي نظير السويسي، القضية للحكم غيابياً في الجلسة القبلة، لصالح حميد جعفر، صاحب الدعوى، بينما تخلف الشخصان عن الحضور، وتبين إعلانهما بموعد القضية بموجب القانون 159 من قانون الإجراءات الجزائية.

وطالب المحامي حسن عرب، وكيل المدعي بإدانة المتهمين وفقاً لما تضمنته أوراق الدعوة، مع احتفاظه بحق إقامة دعوة مدنية مستقبلاً بعد الفصل في القضية الجزائية ببقية المبلغ.

وتعود القضية إلى قرض بقيمة 300 مليون دولار، موزع بواقع مائتي مليون لأبراج كابيتال، و100 مليون دولار لعارف نقفي، وتم تسليم الشيكات كضمانة لحين الاتفاق على آلية السداد والضمانات، فيما تم لاحقاً الاتفاق على آلية ومواعيد للسداد، وتم سداد 33 مليون دولار من القرض، فيما لم يلتزم الطرف الثاني بالمواعيد اللاحقة.

كما وأصدر مكتب النائب العام في الشارقة، الأسبوع الماضي، أمراً باستدعاء نقفي، الموجود حالياً خارج الدولة، و«محمد رفيق لاخاني، مسؤول تنفيذي في المجموعة، بسبب تحرير شيك بقيمة 177.1 مليون درهم (48 مليون دولار) موقع من المتهمين لصالح «ح.ج»، مساهم مؤسس في أبراج.