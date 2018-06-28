%5.66 ارتفاع تكاليف البناء في دبي خلال الربع الأول

دبي (الاتحاد)

ارتفعت تكاليف البناء في دبي بنسبة 5.66% خلال الربع الأول من عام 2018، مقارنةً بالفترة نفسها بالربع الأخير من العام 2017، وفق بيانات مركز دبي للإحصاء، والتي أظهرت ارتفاع تكاليف البناء للمباني السكنية بنسبة 5.85% وللمباني غير السكنية بنسبة 5.00%.

وفصلياً ارتفعت تكاليف البناء ارتفاعاً في دبي بنسبة 4.01% خلال الربع الأول من عام 2018، مقارنة بالربع الأخير من العام 2017، من 2017، بعد أن زادت أسعار تكاليف البناء بنسبة 4.12% للمباني السكنية وبنسبة 3.64% للمباني غير السكنية.

وارتفعت الأسعار للخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني بنسبة 6.53% والتي جاء ارتفاعها نتيجة للارتفاع في مجموعة مواد التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 7.38% ومجموعة مواد الصناعة التحويلية بنسبة 6.48%، كما ارتفعت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى بنسبة 0.40%، ويعود ارتفاعها إلى كل من ارتفاع تكلفة استئجار المعدات بنسبة 6.16% وأجور العمالة والتكاليف الأخرى بنسبة 0.12%

وارتفعت الأسعار للخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني بنسبة 6.52% والتي جاء ارتفاعها نتيجة للارتفاع في مجموعة مواد التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 7.38% ومجموعة مواد الصناعة التحويلية بنسبة 6.47%، كذلك ارتفعت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى بنسبة 0.40%.

وارتفعت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى بنسبة 0.41%.