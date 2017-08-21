الأميركيون يترقبون الكسوف الكلي للشمس اليوم

واشنطن -(د ب أ)

يتوقع أن يثير كسوف الشمس النادر الذي سيكون مرئيا اليوم الاثنين من الساحل إلى الساحل في جميع أنحاء الولايات المتحدة حماسة الجميع من علماء الفلك في وكالة ناسا إلى تلاميذ المدارس الذين سيسمح لهم بالخروج لمشاهدته.

وكانت آخر مرة شهدت فيها الولايات المتحدة كسوفا كليا للشمس في فبراير .1979 وكانت آخر مرة شهدت فيها الولايات المتحدة كسوفا كليا للشمس في أنحاء البلاد من الساحل إلى الساحل قبل 99 عاما. وحدث ذلك تحديدا في 8 يونيو 1918 وكان يمكن مشاهدة الكسوف من واشنطن الى فلوريدا.

وعلى الرغم من أن كسوف يوم الاثنين سيتسبب في ظلام جزئي على الأقل نهار الاثنين عبر الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تتركز الإثارة في نطاق يمتد عبر 14 ولاية من ولاية أوريجون إلى ولاية ساوث كارولينا.

وتجمعت حشود بالفعل في المدن والبلدات القريبة من "منطقة المسار الكلي للكسوف"، وهي نطاق بعرض 100 كيلومتر تقريبا حيث سيحجب القمر أشعة الشمس تماما. ويقول علماء الفلك إن الناس يمكن أن يتوقعوا ظلام دامس وانخفاض في درجات الحرارة.