وديمة ياسر تبدع في «بسبوسة الكاروهات»

هناء الحمادي (أبوظبي)
دخلت المرأة في الفترة الأخيرة على خط الإبداع في صنع الحلويات الشرقية والغربية، واستطاعت بحرفية ابتكار أفكار جديدة في الإعداد والتزيين، ومنافسة الحلويات المصنوعة في الأسواق.
واستفادت المرأة في ذلك من قراءة الكتب العربية والإنجليزية، والاطلاع على البرامج التلفزيونية والمواقع الإلكترونية المتخصصة، والالتحاق بالدورات، إلى أن أصبحت ملمة بأسرار هذا العالم، وأضافت إليه لمساتها.
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تقول وديمة، دائما ما يكون الطموح الحافز لبلوغ أحلامنا، وهذا ما أسعى له لتنفيذ أحلامي، من خلال همل الكثير من الحلويات والمحاشي بكافة أنواعها ومذاقاتها، لكن تظل الحويات لها نصيب الأسد في أعمالي.
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وتضيف، لم تغفل وديمة عن طبق المحاشي في قائمتها، بل لهلا نفس طيلة في محاشي ورق العنب والملفوف خاصة حين يضاف لها زيت الزيتون ودبس الرمان، والذي يعطي مذاقاً مختلفاً عند تذوقه، أما مسخن بزيت الزيتون، فيعتبر من الأطباق المفضلة للجميع، وخاصة عند الدعوات العائلية.
وتعترف وديمة أنها حريصة على أن تظهر أطباقها بشكل فني وأنيق وجميل وتقول:«عندما أتلقى طلباً جديداً لا أتمكن من رفضه مهما كانت انشغالاتي».. وتختم بأنّ سر النجاح ليس في المهارة فقط بل بما نسميه «النفَس» وهو النكهة الخاصة التي تميّز عمل شخص عن غيره، إضافة إلى الأخذ بملاحظات الناس الإيجابية والسلبية، والاستفادة منها في تطوير العمل.