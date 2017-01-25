جونسون: أبوظبي محطة مميزة في تاريخ جولات الجولف

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تاريخ حافل، وشهرة واسعة حققها لاعب الجولف الأميركي دستن جونسون المصنف الثالث عالمياً ليصبح واحداً من نجومها العالميين، بعد تحقيقه 11 لقباً في مختلف البطولات العالمية، وحضوره الدائم في الاستحقاقات الكبرى ضمن المراكز الأولى، ليكون واحداً من النجوم الذين يمنحون زخماً كبيراً عند مشاركته في أي بطولة.

شارك دستن (طوله 193 سم) في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف التي اختتمت الأحد الماضي، وحل وصيفاً لها بعد بداية خجولة في المرحلة الأولى، قبل أن يعود من الخلف باندفاع كبير وينهي المنافسة وصيفاً عقب أداء باهر في المرحلة الثانية جعله يخطف الإعجاب، ويبرهن على مستواه العالي.

وكشف دستن في حواره مع «الاتحاد» أن طموحه تقديم موسم متميز في السنة الحالية بعد انطلاقته الجيدة في استهلال الجولة الأوروبية بأبوظبي، أما على المدى البعيد فإن هدفه هو الوجود في أولمبياد طوكيو 2020، والمنافسة على اللقب، خاصة أنه لم يشارك في نسخة ريو الصيف الماضي.

وتعد هذه المشاركة هي الأولى للاعب الأميركي، الذي احترف اللعبة في 2007، ليس في أبوظبي فقط، بل في منطقة الشرق الأوسط بأسرها، ويقول عن تجربته: كانت بطولة رائعة، استمتعت بالمشاركة فيها خاصة أن الملعب رائع جداً، والفندق الذي نقيم فيه كذلك، نعم كان كل شيء رائعاً وممتعاً، كذلك كانت الزيارة لمسجد الشيخ زايد الكبير في اليوم الثاني من وصولي إلى أبوظبي، مدهشة، واستمتعت بها كثيراً وأعجبني المسجد، وهي الزيارة الوحيدة التي قمت بها لمعلم في أبوظبي بسبب ضيق الوقت حيث انشغلت بالتدريب، وبعدها المنافسة خلال الأيام الأربعة، لكنني سعيد جداً بهذه الزيارة والمشاركة، والكل هنا ودودون وطيبون، نعم لقد استمتعت بالفعل بوجودي في أبوظبي، وأعتقد أن الجمهور الذي تابع البطولة في الملعب كان كبيراً ورائعاً، وأضاف بعداً جيداً لهذه البطولة، كما أن وجود الجمهور والمتابعين يشعرك بالحماس ويدفعك لتقديم أفضل ما عندك.