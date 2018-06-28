سامي إحسان.. مكتشف النجوم

القاهرة (الاتحاد)
سامي إحسان.. من أشهر الملحنين وأغزرهم إنتاجاً «800 لحن»، دفع الحركة الفنية السعودية للأمام، ودعم واكتشف الكثير من المواهب، ولحن لعشرات المطربين، ولقب بألقاب فنية، منها «الجوكر» و«صانع النجوم» و«محطة إطلاق الأصوات الغنائية» و«آلة التنقيب عن الكنوز الفنية».
ولد سامي في حي الهنداوية في جدة العام 1937، وكان والده عبدالله إحسان عاشقاً للفن وأهله، وكان بيته يتحول في نهايات الأسبوع إلى ملتقى للكثير من الأصوات الغنائية السائدة آنذاك، وفي هذه الأجواء الفنية الثرية نشأ وترعرع على أنغام الموسيقى وعذوبة الغناء، فكان لا بد أن يكون فناناً، ولو رغم أنفه.
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«الحب الكبير»، ولعبدالمجيد عبدالله «سيد أهلي» و«الصبر مفتاح الفرج» و«ميلاد حبي» و«عمري ما اقولك ليه» و«لا تكثر اللوم» و«بارق الثغر» و«إيش علينا» و«شفتك وفي عيونك حزن»، مع العلم بأنه قدم عبدالمجيد إلى الساحة الفنية وشجعه ووقف بجواره وأخذه في رحله فنية للقاهرة من أجل بعض التسجيلات العام 1979، وكانت المرة الأولى التي يسافر فيها عبدالمجيد خارج المملكة، ولحن لمطربيم سعوديين آخرين، منهم علي عبدالكريم وعبدالله رشاد وعباس إبراهيم وإبراهيم الحكمي.
كما لحن لمطربين عرب، ومنهم كارم محمود ونجاة وسعاد محمد وعماد عبدالحليم وعفاف راضي ونادية مصطفى وغادة رجب وسمية القيصر، ولحن لوردة «بسمة قدر» و«موكب الصبر»، ولسميرة سعيد «آسفة» و«القدر جابك» و«انت وانا» و«فرحة الأيام» و«عريسنا مبروك»، ولأصالة نصري «توأم الروح»، وتوفي في 8 سبتمبر 2012.