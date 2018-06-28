مروة راتب تطمح إلى تقديم أعمال بدوية وتاريخية

أشرف جمعة (أبوظبي)

أطلت الممثلة مروة راتب على المشاهدين من خلال عملين دراميين هما «شيء من الماضي» و«بطران عايش يومه» وقد جسدت دورين مختلفين، أحدهما كانت فيه طيبة وديعة، والثاني شريرة ماكرة، وهو ما يؤكد قدرتها على التنوع والتعايش مع الحالة الفنية التي يفرضها النص، وهي تطمح إلى تقديم الأدوار البدوية والتاريخية خلال مسيرتها الفنية. وتقول مروة راتب: الموسم الرمضاني هذا العام كان حافلاً بالكثير من الأعمال التي أحدثت تنافساً في الساحة الفنية، والجمهور في نهاية الماراثون هو الحكم الذي يقيم الأعمال ويختمها بخاتم الجودة، لافتة إلى أنها قدمت دور فتاة طيبة مثقفة، والدها ثري، لكنها في نهاية الأمر اضطرت إلى دفع ضريبة الدفاع عن ثروة والداها.

تجربة عربية

وأوضحت أنها سعيدة لخوض هذه التجربة المختلفة كونها أدت دور فتاة طيبة على عكس ما كانت تؤديه من أدوار الشر في الأعمال الدرامية الأخرى، خصوصاً أن مسلسل «شيء من الماضي» دراما خليجية عربية شاركت فيها مع بعض الفنانين مثل ياسر المصري وميس حمدان وهيفاء حسين، وأنها خاضت تجربة متميزة مع فريق العمل.

عمل كوميدي