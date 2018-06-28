  • السبت 16 شوال 1439هـ - 30 يونيو 2018م

شريرة وطيبة في «شيء من الماضي» و«البطران»

مروة راتب تطمح إلى تقديم أعمال بدوية وتاريخية
حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 29 يونيو 2018

أشرف جمعة (أبوظبي)

أطلت الممثلة مروة راتب على المشاهدين من خلال عملين دراميين هما «شيء من الماضي» و«بطران عايش يومه» وقد جسدت دورين مختلفين، أحدهما كانت فيه طيبة وديعة، والثاني شريرة ماكرة، وهو ما يؤكد قدرتها على التنوع والتعايش مع الحالة الفنية التي يفرضها النص، وهي تطمح إلى تقديم الأدوار البدوية والتاريخية خلال مسيرتها الفنية. وتقول مروة راتب: الموسم الرمضاني هذا العام كان حافلاً بالكثير من الأعمال التي أحدثت تنافساً في الساحة الفنية، والجمهور في نهاية الماراثون هو الحكم الذي يقيم الأعمال ويختمها بخاتم الجودة، لافتة إلى أنها قدمت دور فتاة طيبة مثقفة، والدها ثري، لكنها في نهاية الأمر اضطرت إلى دفع ضريبة الدفاع عن ثروة والداها.

تجربة عربية

وأوضحت أنها سعيدة لخوض هذه التجربة المختلفة كونها أدت دور فتاة طيبة على عكس ما كانت تؤديه من أدوار الشر في الأعمال الدرامية الأخرى، خصوصاً أن مسلسل «شيء من الماضي» دراما خليجية عربية شاركت فيها مع بعض الفنانين مثل ياسر المصري وميس حمدان وهيفاء حسين، وأنها خاضت تجربة متميزة مع فريق العمل.

عمل كوميدي

وعن عرض المسلسل الآخر «بطران عايش يومه»، أشارت إلى أنه تم تصوير العمل منذ عامين في البحرين، وأنه تم عرضه هذا العام في الموسم الدرامي، وهو مسلسل كوميدي يعتمد على المواقف الطريفة التي تضحك الجمهور، وأن أداءها كان مقنعاً، خصوصاً أنها كانت تقدم دور فتاة شقراء ضمن مافيا وتتحدث بلهجتين عربية وروسية، وأن هذا العمل بذلت فيه مجهوداً كبيراً، لتظهر قدراتها في أداء الأدوار الشريرة. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 