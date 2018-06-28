أحمد حلمي يعود للسينما مع «الجان اتهان»

محمد قناوي (الاتحاد)

يستعد الفنان المصري أحمد حلمي للسفر لليونان لتصوير المشاهد الخارجية لفيلمه الجديد «الجان اتهان» الذي يستعد حلمي ليخوض به المنافسة في موسم عيد الأضحى المقبل، ويصور حلمي عددا من مشاهد الفيلم في دولة اليونان وبعض الدول الأوروبية، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ساخر، ويجري المخرج خالد مرعي والمؤلف عبدالرحيم كمال في أول تعاون بينه وبين وبطل العمل جلسات عمل مغلقة لاختيار البطلة التي تقف أمام حلمي في العمل.

ومن المقرر انطلاق التصوير الفيلم مطلع الشهر المقبل ويعد فيلم «الجان اتهان» عودة لأحمد حلمي للسينما بعد غياب عامين منذ أن قدم فيلم «لف ودوران» الذي تم عرضه في عيد الفطر عام 2016،وتدور أحداثه حول شاب يتعرض للضغوط من عائلته حتى لا يتزوج فتاة أجنبية.ويستعد النجم أحمد حلمي، لبدأ تصوير الموسم السادس من برنامج «أرب جوت تالنت» الذي يعرض علي قنوات ام بي سي خلال الأيام المقبلة.