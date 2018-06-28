السقا في أميركا بسبب «3 شهور»

القاهرة (الاتحاد)

يوجد النجم المصري أحمد السقا مع النجمين خالد الصاوي ومنى زكي والمخرج محمد سامي لتصوير المشاهد الخارجية لفيلمه السينمائي «3 شهور»، والمقرر عرضه خلال موسم عيد الأضحى القادم، حيث يوجد صناع الفيلم هناك منذ الأسبوع الأخير من شهر رمضان الماضي، لتصوير جزء كبير من أحداث الفيلم هناك. والفيلم الذي يشارك في بطولته أيضاً روجينا وانتصار وسارة سلامة، ومدير التصوير جلال الزكي، من تأليف وإخراج محمد سامي، يدور في إطار «أكشن» رومانسي، حيث يتزوج المواطن المصري، ويجسده أحمد السقا من امرأة أميركية، وينجبان طفلاً، وتبدأ أحداث الفيلم مع إنجاب الطفل.

ومن جهة أخرى، أعلن السقا عن التحضيرات المبدئية لمسلسله الجديد، الذي يعرض في منافسات دراما رمضان المقبل 2019، وهو من إخراج محمد سامى، والمسلسل يدور في إطار دراما الصعيد والثأر.