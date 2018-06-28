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أشاد بدعم الإمارات لأصحاب الهمم

رضا عبد السلام.. أول مذيع هواء من أصحاب الهمم في العالم
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تاريخ النشر: الجمعة 29 يونيو 2018

أحمد شعبان (القاهرة)

على مدى 27 عاماً، قضاها رضا عبد السلام كبير المذيعين بإذاعة القرآن الكريم بمصر وهو «من أصحاب الهمم»، ارتبط اسمه في أذهان المستمعين، بشعائر صلاة الفجر، وتراويح شهر رمضان، كما شارك في تغطية أكبر مسابقة للقرآن الكريم في دبي، وشعائر الحج وصلاة الفجر من أكبر مساجد القاهرة، وقدَّم العديد من البرام.

وأشار إلى أن بدايته كانت صعبة، حيث كان لا يستطيع أن يزحف على يديه ورجليه، ويقوم بالاستناد إلى الحائط حتى يتمكن من السير من دون أن يقع، وكان يخاف من الأطفال أن يقربوا منه، ويفعل عكس ما يفعله الأطفال في سنه، وفي الوقت نفسه كان يلهو ويلعب ويشاركهم لعب الكرة.

وتفاقمت الأمور وازدادت تعقيداً عندما كبر الطفل المعاق الذي لا يمتلك إلا 15 سم فقط في كل ذراع، فذهب به والده ليلحقه بالتعليم في المرحلة الابتدائية، حتى فوجئ بإدارة المدرسة ترفض قبول ولده.

ومع بداية العام الدراسي الجديد ذهب والده إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية.. فسمح للابن أن يكتب، فكتب بقدمه فدهش من روعة الخط، ووافق على انضمامه إلى المدرسة.

وكانت ترعاه مدرسة اسمها «فادية» في أول عامين من التحاقه بالمدرسة، وأصرت على أهمية الكتابة له، وأن الكتابة بالقدمين لا تصلح، فأخذ يبحث عن بديل حتى هداه إلى الكتابة بفمه، حتى تمكن من ذلك، وأصبح من أحسن الخطوط على مستوى المدرسة، وكان متفوقاً في دراسته، حيث حصل على 90 في المئة في المرحلة الابتدائية. وعندما توسعت الدائرة في حياة الطفل، خرج من القرية إلى المدينة، ثم حصل على الشهادة الإعدادية وكان من المتفوقين، وفي الثانوية العامة حصل على المركز الثاني على مستوى المحافظة، ثم اختار كلية الحقوق، وبعدها التحق بكلية الدعوة بجامعة الأزهر، مما كان له أكبر الأثر في عمله. ... المزيد
     
 

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