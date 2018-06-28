رضا عبد السلام.. أول مذيع هواء من أصحاب الهمم في العالم

أحمد شعبان (القاهرة)

على مدى 27 عاماً، قضاها رضا عبد السلام كبير المذيعين بإذاعة القرآن الكريم بمصر وهو «من أصحاب الهمم»، ارتبط اسمه في أذهان المستمعين، بشعائر صلاة الفجر، وتراويح شهر رمضان، كما شارك في تغطية أكبر مسابقة للقرآن الكريم في دبي، وشعائر الحج وصلاة الفجر من أكبر مساجد القاهرة، وقدَّم العديد من البرام.

وأشار إلى أن بدايته كانت صعبة، حيث كان لا يستطيع أن يزحف على يديه ورجليه، ويقوم بالاستناد إلى الحائط حتى يتمكن من السير من دون أن يقع، وكان يخاف من الأطفال أن يقربوا منه، ويفعل عكس ما يفعله الأطفال في سنه، وفي الوقت نفسه كان يلهو ويلعب ويشاركهم لعب الكرة.

وتفاقمت الأمور وازدادت تعقيداً عندما كبر الطفل المعاق الذي لا يمتلك إلا 15 سم فقط في كل ذراع، فذهب به والده ليلحقه بالتعليم في المرحلة الابتدائية، حتى فوجئ بإدارة المدرسة ترفض قبول ولده.

ومع بداية العام الدراسي الجديد ذهب والده إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية.. فسمح للابن أن يكتب، فكتب بقدمه فدهش من روعة الخط، ووافق على انضمامه إلى المدرسة.