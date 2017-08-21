قطر تعرقل نقل ضيوف الرحمن جواً

عمار يوسف، وكالات (الرياض)

أصر النظام القطري أمس، على تسييس الحج، وتعمد بشكل مباشر الإساءة إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافة الحجاج القطريين وتأمين عمليات نقلهم جواً، إضافة إلى تسهيل دخولهم براً عبر منفذ سلوى الحدودي بعد وساطة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، ورفضت السلطات منح الطائرات السعودية تصريح الهبوط في الدوحة لنقل الحجاج رغم مضي أيام عدة على تقديم الطلب. ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» عن مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية صالح الجاسر قوله: «إنه تعذر على الخطوط السعودية حتى الآن جدولة رحلاتها لنقل الحجاج القطريين من مطار حمد الدولي في الدوحة، وذلك لعدم منح سلطات قطر تصريح الهبوط للطائرات السعودية».

وكانت الخطوط السعودية خاطبت السلطات القطرية بطلب التصريح لرحلاتها المخصصة لنقل الحجاج القطريين، والتي تمت جدولتها فور صدور توجيه خادم الحرمين بعد وساطة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني الذي أعرب عن أسفه لمنع نقل الحجاج القطريين من الدوحة عبر الطائرات السعودية إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج. وقال على حسابه الرسمي على «تويتر» «إخواني وأبنائي يؤسفني منع نقلكم عبر الطائرات السعودية من الدوحة لأداء الحج، وآمل من الأخوة في قطر التعاون لتسهيل شعائر الحج للمواطنين». وأضاف «بإذن الله تتحقق أمنية كل من نوى الحج». مؤكداً أن الفرص متاحة للدخول إلى المملكة براً أو عبر الطيران من الدمام والأحساء، وقال «يمكن التواصل عبر الرقم 00966122367999 وأبشروا بالخير».

وكان الشيخ عبدالله بن علي نفى مساء أمس الأول ادعاءات وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بأن تكون وساطته لدى السعودية شخصية، مؤكداً في بيان عبر حسابه في «تويتر»، أن هدفه إنما هو تيسير أمور الحجاج القطريين. وقال «مع احترامي للشيخ محمد بن عبدالرحمن، فلقد جانبه الصواب، فأنا لم أعرض أي أمر شخصي على الملك وولي العهد.. هدفي كان تيسير أمور الحجاج القطريين، ثم تسهيل زيارات الشعب القطري لأقاربهم وأهاليهم في السعودية، وتيسير الأمور لأصحاب الحلال والأملاك القطريين لمتابعة شؤونهم. وقد تفاعل ولي العهد مع وساطتي لأهل قطر، وأكرمني الملك ليس بقبول شفاعتي فقط، بل أمر فوراً بإنشاء غرفة عمليات خاصة تعمل على مدار الساعة لخدمة الشعب القطري، ووضعها تحت إشرافي.. هذه الاستجابة الكريمة السريعة ليست غريبة على إخوان نورة الأمجاد الذين يجمعنا معهم النسب والمصير المشترك والتاريخ العريض، وتربطنا بهم صلات الأخوة منذ وقت الآباء والأجداد».

وتصدر هاشتاج «تميم_يحاصر_حجاج_قطر»، موقع «تويتر»، بعد رفض الدوحة، منح التصريح للطائرات السعودية بالهبوط لنقل الحجاج القطريين. وقال سعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي السعودي، على حسابه على «تويتر»، «صبر جميل يا أهلنا في قطر، المنفذ البري مفتوح، ومطار الأحساء والدمام مفتوح، كما يمكن لكم القدوم للحج من أي مكان بالعالم». وقال أحد المغردين «حكومة قطر التي أطلقت على المقاطعة حصاراً ماذا تسمي منع القطريين من الحج بعد رفضها لطائرات السعودية من نقل الحجاج».