سويسرا.. وجهات عائلية حتى حدود «الألب»

نسرين درزي (أبوظبي)

تتربع سويسرا بلا منازع على قائمة البلدان الأوروبية عند التفكير بقضاء الإجازة الصيفية برفقة العائلة. وعدا عن طبيعتها الآسرة، وتفردها بفنون الضيافة الرفيعة، تزخر مقاطعاتها بالمرافق الترفيهية غير التقليدية التي تضمن تجارب غرائبية، تزرع الفرح في القلوب. عند الجبال، وفي الغابات، وعلى الساحل، تنتشر الوجهات السياحية من الطراز الأول.

متنزه الحبال

تماشياً مع فكرة ألعاب المغامرات العصرية التي يشتد عليها الطلب في المواقع الطبيعية المحاطة بالأخضر، أطلقت الرحلات الأولى لمتنزّه الحبال في منطقة إنترلاكن السويسرية قبل أسبوعين. وسيكون بانتظار السياح وأفراد العائلة أكثر من 120 تحدياً مختلفاً انطلاقاً من مستوى الأرض حتى ارتفاع 20 متراً. ويتضمن المتنزه المطل على أجمل المشاهد البانورامية، 9 مسارات متفاوتة الصعوبة والطول تمنح الهواة والمحترفين فرصة جديدة لاستكشاف عالم مغاير بين السماء واليابسة. وهنا يحصل الجميع على كل ما يحتاجونه من معدات، مع تلقي تعليمات السلامة ليوم مملوء بالمتعة والمرح والذكريات الجميلة. ويتطلب هذا النشاط الحيوي تخصيص 3 ساعات من الوقت في مختلف الأحوال الجوية للتمكن من خوض التحديات بروح الفريق. مع ضمان قضاء يوم لا ينسى للمبتدئين الباحثين عن تدفق الأدرينالين في أحضان الغابات السويسرية خلال فصل الصيف.

تامارو بارك