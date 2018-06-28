سويسرا.. وجهات عائلية حتى حدود «الألب»

نسرين درزي (أبوظبي)
تتربع سويسرا بلا منازع على قائمة البلدان الأوروبية عند التفكير بقضاء الإجازة الصيفية برفقة العائلة. وعدا عن طبيعتها الآسرة، وتفردها بفنون الضيافة الرفيعة، تزخر مقاطعاتها بالمرافق الترفيهية غير التقليدية التي تضمن تجارب غرائبية، تزرع الفرح في القلوب. عند الجبال، وفي الغابات، وعلى الساحل، تنتشر الوجهات السياحية من الطراز الأول.
متنزه الحبال
تماشياً مع فكرة ألعاب المغامرات العصرية التي يشتد عليها الطلب في المواقع الطبيعية المحاطة بالأخضر، أطلقت الرحلات الأولى لمتنزّه الحبال في منطقة إنترلاكن السويسرية قبل أسبوعين. وسيكون بانتظار السياح وأفراد العائلة أكثر من 120 تحدياً مختلفاً انطلاقاً من مستوى الأرض حتى ارتفاع 20 متراً. ويتضمن المتنزه المطل على أجمل المشاهد البانورامية، 9 مسارات متفاوتة الصعوبة والطول تمنح الهواة والمحترفين فرصة جديدة لاستكشاف عالم مغاير بين السماء واليابسة. وهنا يحصل الجميع على كل ما يحتاجونه من معدات، مع تلقي تعليمات السلامة ليوم مملوء بالمتعة والمرح والذكريات الجميلة. ويتطلب هذا النشاط الحيوي تخصيص 3 ساعات من الوقت في مختلف الأحوال الجوية للتمكن من خوض التحديات بروح الفريق. مع ضمان قضاء يوم لا ينسى للمبتدئين الباحثين عن تدفق الأدرينالين في أحضان الغابات السويسرية خلال فصل الصيف.
تامارو بارك
خلال التوجه شمالي سويسرا لابد من التوقف عند قرية لوغانو المعروفة بأنها ملاذ المغامرات والاسترخاء. وهنا يحلو استكشاف «تامارو بارك» الذي يبعد 10 دقائق عن وسط البلدة والتغلل في معالمه المتشعبة، وأهمها «سبلاش إي سبا» و«جبل تامارو». يقع «سبلاش إي سبا» على تلة كاشفة، وقد أعيد تأهيله مع بداية الموسم السياحي، ليقدم أرقى خدمات الاستجمام. وهو عبارة عن متنزه مائي وسبا مفتوح طوال السنة، ويضم منطقة منعزلة تم تخصيصها للسباحة و5 منزلقات مائية داخلية كفيلة استعادة الانتعاش إلى الروح. ويتميز المنتجع الصحي الممتد على مساحة 3 آلاف متر مربع بالرفاهية، حيث تتوافر خدمات التدليك التخصصي والعلاجات التجميلية التي تُعنى باستعادة الشباب. أما «جبل تامارو» فيمكن الوصول إليه بواسطة التلفريك، والاختيار بين مجموعة من الأنشطة المناسبة لكل الأعمار. بدءاً من متنزّه المغامرات إلى «تامارو جامب» و«زلاجة بوب» و«حبل الانزلاق التيرولي» وملعب الأطفال. (تتنوع فقرات اللعب في «تامارو بارك» ويمكن استكشافها من خلال الرابط: https://www.ticino.ch/en/commons/details/Tamaro-Park-nature-adventure-relax/131455.html). ... المزيد