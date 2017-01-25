تجهيزات عالمية لاستضافة الجائزة الكبرى للشطرنج

الشارقة (الاتحاد)

عقدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة الجائزة الكبرى للشطرنج للرجال التي يستضيفها نادي الشارقة للشطرنج من 17 إلى 28 فبراير المقبل، اجتماعاً بمقر النادي بحضور الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس النادي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ووهيب جعفر الزرعوني مدير البطولة رئيس لجنة الفعاليات والأحداث بالنادي ووفد من الاتحاد الدولي ومؤسسة أجون الدولية التي تنظم وترعى جميع أنشطة وبطولات الاتحاد الدولي.

كما حضر الاجتماع عمران عبدالله النعيمي الأمين العام وسلطان علي الطاهر رئيس حكام البطولة ورجائي نعمان السوسي رئيس لجنة الاستئناف المدير التنفيذي للنادي وجيفري بورج الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي المشرف العام على تنظيم البطولات الدولية رئيس اللجنة الفنية وستاس بلاجين وبولينا أوستاشيفا من جانب شركة أجون.

تم خلال الاجتماعات التي استمرت 4 أيام، مناقشة جميع الأمور التنظيمية الخاصة بالمؤتمر الصحفي العالمي الذي سيعقد 6 فبراير المقبل بحضور كبار المسؤولين بمجلس الشارقة الرياضي والنادي والاتحاد وماكروبولوس القائم بأعمال رئيس الاتحاد الدولي وعدد من مسؤولي الجهة المنظمة لبطولات الاتحاد الدولي، كما تم خلال الاجتماعات مناقشة واستعراض أسماء اللاعبين المشاركين حيث يشارك في البطولة 18 لاعباً من أفضل اللاعبين في العالم، وتم تحديد واعتماد واجبات وأدوار جميع الجهات المشاركة في التنظيم، وهي الاتحاد الدولي ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج ومؤسسة أجون الدولية المحدودة.

وناقشت الاجتماعات، الأمور التنظيمية المتعلقة بحفلي الافتتاح والختام والحكام المشاركين وخطة النقل والخدمات التي سيوفرها النادي للمشاركين وخطة استقبالهم بمطارات الدولة وخطط تسويق البطولة واللوحات الإعلانية والأدوات المستخدمة في المباريات من ساعات ورقع شطرنجية وطاولات ولوحات نقل إلكترونية وبرامج.

وتطرقت الاجتماعات إلى تحضيرات لجنة العلاقات العامة والإعلام والتشريفات والضيافة وإصدار التأشيرات وخطة نقل المباريات للعالم عبر شبكة الإنترنت وتوجيه الدعوات داخلياً وخارجياً لحضور حفلي الافتتاح والختام وضرورة تعاون كل الأطراف من أجل إنجاح هذا الحدث العالمي كما تم اعتماد فندق سنترو الشارقة مقراً لإقامة الوفود والضيوف المشاركة بالحدث وضيوف البطولة، كما تم اعتماد لائحة الوجبات الغذائية والبرامج الثقافية والترويجية والترفيهية للاعبين.