«بروج»: 30 مليار دولار أرباح قطاع البلاستيك في الخليج

حسام عبدالنبي (دبي)







يصل عدد براءات الاختراع التي يسجلها مركز الابتكار في أبوظبي والتابع لشركة «بروج» إلى 750 براءة اختراع خلال السنوات الأربع المقبلة، حسب توقعات هزيم سلطان السويدي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لشركة بروج الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكداً أن أكثر من 15% من إجمالي مبيعات «بروج» هي منتجات تم تطويرها محلياً في مركز الابتكار التابع للشركة خلال السنوات الخمس الماضية.



وذكر السويدي، أن إنتاج البلاستيك في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع خلال السنوات العشر الماضية بمعدل ثلاثة أضعاف ليصل إلى نحو 25 مليون طن سنوياً، محققاً أرباحاً بلغت نحو 30 مليار دولار.

ويشكل المواطنون الإماراتيون ما يقارب نصف عدد العاملين في هذا المركز البحثي المتطور عبر المشاركة مع زملائهم الآخرين في المركز في ابتكار أفكار وأصناف جديدة من الخامات البلاستيكية التي تسهم في تغيير الصورة العامة عن البلاستيك والمساهمة في تمكين سلسلة الإمداد وتعزيز الاقتصاد.

