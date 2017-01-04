«بروج»: 30 مليار دولار أرباح قطاع البلاستيك في الخليج

حسام عبدالنبي (دبي)
يصل عدد براءات الاختراع التي يسجلها مركز الابتكار في أبوظبي والتابع لشركة «بروج» إلى 750 براءة اختراع خلال السنوات الأربع المقبلة، حسب توقعات هزيم سلطان السويدي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لشركة بروج الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكداً أن أكثر من 15% من إجمالي مبيعات «بروج» هي منتجات تم تطويرها محلياً في مركز الابتكار التابع للشركة خلال السنوات الخمس الماضية.
وذكر السويدي، أن إنتاج البلاستيك في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع خلال السنوات العشر الماضية بمعدل ثلاثة أضعاف ليصل إلى نحو 25 مليون طن سنوياً، محققاً أرباحاً بلغت نحو 30 مليار دولار.
ويشكل المواطنون الإماراتيون ما يقارب نصف عدد العاملين في هذا المركز البحثي المتطور عبر المشاركة مع زملائهم الآخرين في المركز في ابتكار أفكار وأصناف جديدة من الخامات البلاستيكية التي تسهم في تغيير الصورة العامة عن البلاستيك والمساهمة في تمكين سلسلة الإمداد وتعزيز الاقتصاد.
وقال السويدي، خلال مؤتمر صحفي عُقد في دبي أمس، للإعلان عن تفاصيل دورة العام الحالي من معرض «عرب بلاست» إن «بروج» نجحت منذ عام 2014 في تسجيل أكثر من 380 براءة اختراع لعدد كبير من أصناف البوليمرات الفريدة، أي ما يعادل 30% من إجمالي براءات الاختراع التي سجلتها الشركات الإماراتية لدى المنظمة العالمية للحقوق الفكرية، مشيراً إلى أن مركز بروج الابتكار يعمل انطلاقاً من رسالة الشركة في «تعزيز مستوى القيمة عبر جهود الموظفين وترسيخ ثقافة الابتكار»، حيث استثمرت بروج في إنشائه بمواصفات عالمية ويتعاون المركز مع العديد من المؤسسات التعليمية والأكاديمية الرائدة محلياً وعالمياً بما في ذلك المعهد البترولي، ومعهد مصدر، وجامعة خليفة للمساهمة في ترجمة هذه الأفكار الابتكارية إلى حقائق ملموسة، فضلاً عن تعاونه مع مراكز الابتكار الأوروبية التابعة لشركة بورياليس، وكذلك مع مركز التطبيقات التابع لشركة بروج في شنغهاي بهدف تعزيز كفاءة علوم البوليمرات في دولة الإمارات.
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