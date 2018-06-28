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ورق الجدران الخيار الأمثل للديكور الداخلي
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تاريخ النشر: الجمعة 29 يونيو 2018

خولة علي (دبي)

تتنوع عناصر ومكونات التصميم الداخلي، لتنسجم وتتمازج مع بعضها بعضاً، ليتحقق معها جمال المنزل.. وورق الحائط من أقوى عناصر التصميم الداخلي التي تضيف أناقة إلى الردهات الداخلية، وتجلب أجواءً أكثر ترفاً، حيث يتمتع بقيمة جمالية عالية، في تنوع أشكاله وألوانه، مانحاً خيارات واسعة، لانتقاء الملائم منه.

ويوفر ورق الجدران الكثير من الجهد على الأفراد في إرساء فكرة التصميم وما يتحقق على أثره من نتائج سريعة ومبهرة.

ويكشف قسم الستائر والتصميم لدى «انتيريرز» عن أحدث التصاميم لأوراق الجدران لهذا الموسم، والتي تشمل الأزرق المائي، الفيروزي، الأخضر العشبي، والأصفر.، كما يبرز استخدام الزهور والإيحاءات الدافئة بطابع رومانسي في هذه التصاميم من «Mathew Williamson». الذي استطاع أن يقدم تصاميم مذهلة تحاكي طبيعة هذا الموسم ورؤيته في جلب الطبيعة بأسلوب يجعل ردهات المنازل تصدح بالراحة والهدوء والرومانسية.

ويشير مصممو انتيريرز إلى أن هذه الألوان والتشكيلات التي تحول ردهات المنزل إلى بيئة ساحرة ودافئة، تجلب مزيداً من الهدوء والراحة والانتعاش في الفراغات، مؤكدين أهمية استخدم ورق الجدران بطريقة صحيحة، ليتحول المكان إلى عمل فنّي رائع متكامل.. ومن تصاميم ورق الجدران لهذا الموسم، نجد تألق مجموعة من التصاميم التي رسمت تفاصيلها من الطبيعة، حيث نجد تصاميم دقيقة وجميلة للغاية تضم أزهار الأوركيد وفراشات باللون الفيروزي موزعة بإتقان حول أقفاص عصافير أنيقة، وتبرز هذه الألوان الموسمية على خلفية أحادية اللون.

وتصميم آخر مستوحاة من الزنبق المائي، حيث يتميز هذا التصميم الخلاب ببركة ثلاثية الأبعاد وبداخلها أسماك وورود مائية أخاذة، يعكس استخدام درجات متعددة من الأزرق المائي والفيروزي، ويتميز بالحيوية، من خلال وجود أزهار الداليا والفاونيا باللونين الزهري والأزرق السماوي، وسط أجواء مكملة لأوراقٍ خضراء تحاكي الطبيعة، فيما تربط الخلفية الداكنة جميع هذه التفاصيل بأناقة. ... المزيد
     
 

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