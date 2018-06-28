أزياء تنسجم مع أجواء الراحة والاسترخاء

أزهار البياتي (الشارقة)
باقة عصرية جديدة من الملابس الرجالية استعرضها المصمم المخضرم جورجيو أرماني ضمن أسبوع ميلانو لموضة موسم ربيع 2019، طارحاً من خلالها ملامح من أسلوبه المتميّز في مجال التصميم، ونمطه الكلاسيكي المتجدد في أزياء الرجل، معتمداً في تنفيذها على عناصر من سمات الأناقة، الترف، والرقي، ليعيد صياغتها وفق قوالب شبابية معاصرة من القطع والموديلات، من تلك التي تحقق سمات الراحة والعملية في ذات الوقت والأوان.
موضة الربيع المقبل
ولعل المتابع لطراز هذا الفنان الإيطالي الفذ وبصمته الخاصة في التصميم، سيكتشف بلا شك كيف أنه وعلى الرغم من بلوغه أكثر من ثمانية عقود ونيف، لا يزال قادراً على تغيير اتجاهات الموضة العالمية وإدهاش منصاتها من آن لآن، مقدماً موسماً بعد آخر مجموعات مبتكرة من الأزياء الأنيقة للجنسين، متميّزاً بفئة الأزياء الرجالية على وجه خاص، ليرسم ضمن إطارها ولموضة موسم الربيع القادم، تشكيلة متنوعة من الملابس التي تتسم بلمسات من البساطة، والراحة، ونبض الشباب، قد تبدو للوهلة الأولى كلاسيكية الخطوط والقصّات، ولكنها حتماً جاءت وفق مخرجات أكثر حداثة وعصرية وبامتياز.
راحة واسترخاء
ضمن هذه الرؤى فقد طرح Armani للموسم الربيعي المقبل مزيداً من الأفكار والتصاميم، فاتحا أمام الرجل خيارات واسعة للانتقاء، معتمداً لأناقته قطعاً متعددة تنسجم مع مختلف متطلباته وأنشطته اليومية خلال أوقات النهار أو في الأمسيات، جاء معظمها تحت خانتي «السمارات كاجول» و«السمارت شيك»، بحيث ظهرت أيقوناته الرجالية هذه المرة بحس أكثر استرخاء، راحة، وعملية، من تلك التي تشعر من يرتديها بالثقة والحماسة، وتنتمي في هيئتها ومضمونها لفترة زمن الثمانيات من العصر الماضي، ركز فيها المصمم على رسم الأكتاف الناعمة في قصّة السترات والأطقم، فيما ظهرت البنطلونات عنده واسعة وفضفاضة إلى حد بعيد، مميّزاً إياها بكسرات صغيرة من الجانبين بدئا من تحت نطاق الحزام. ... المزيد