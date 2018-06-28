أزياء تنسجم مع أجواء الراحة والاسترخاء

أزهار البياتي (الشارقة)

باقة عصرية جديدة من الملابس الرجالية استعرضها المصمم المخضرم جورجيو أرماني ضمن أسبوع ميلانو لموضة موسم ربيع 2019، طارحاً من خلالها ملامح من أسلوبه المتميّز في مجال التصميم، ونمطه الكلاسيكي المتجدد في أزياء الرجل، معتمداً في تنفيذها على عناصر من سمات الأناقة، الترف، والرقي، ليعيد صياغتها وفق قوالب شبابية معاصرة من القطع والموديلات، من تلك التي تحقق سمات الراحة والعملية في ذات الوقت والأوان.

موضة الربيع المقبل

ولعل المتابع لطراز هذا الفنان الإيطالي الفذ وبصمته الخاصة في التصميم، سيكتشف بلا شك كيف أنه وعلى الرغم من بلوغه أكثر من ثمانية عقود ونيف، لا يزال قادراً على تغيير اتجاهات الموضة العالمية وإدهاش منصاتها من آن لآن، مقدماً موسماً بعد آخر مجموعات مبتكرة من الأزياء الأنيقة للجنسين، متميّزاً بفئة الأزياء الرجالية على وجه خاص، ليرسم ضمن إطارها ولموضة موسم الربيع القادم، تشكيلة متنوعة من الملابس التي تتسم بلمسات من البساطة، والراحة، ونبض الشباب، قد تبدو للوهلة الأولى كلاسيكية الخطوط والقصّات، ولكنها حتماً جاءت وفق مخرجات أكثر حداثة وعصرية وبامتياز.

راحة واسترخاء