«صيف أبوظبي».. عروض عالمية وباقات ترفيهية

نسرين درزي (أبوظبي)

تتواصل فعاليات «موسم صيف أبوظبي 2018» بالمزيد من العروض الفنية والفقرات الترفيهية التي تثري أوقات العائلة بالمرح والاستمتاع. وتسجل برامج النسخة الخامسة من المهرجان المستمر حتى 18 أغسطس المقبل نجاحاً لافتاً واستقطاباً جماهيرياً، بحسب الجهة المنظمة دائرة الثقافة والسياحة. وكان آخرها مسرحية الرعب الكوميدية «البيت بيت أبونا» التي قدمت الأسبوع الفائت على مسرح شاطئ الراحة بالتعاون مع مجموعة «أم بي سي».

وأشارت بطلتا المسرحية الخليجي هيا الشعيبي وسعاد علي إلى نجاح العمل الذي عرض على خشبة مسرح شاطئ الراحة، ولقي تجاوباً ملموساً من جمهور العاصمة، ويشهد بهو «دلما المول» اليوم الجمعة وغداً السبت استعراضات بينك فونج وجولة سمكة القرش التي تقدم على شكل قالب احتفالي غنائي يتيح تفاعلاً تلقائياً من الجمهور. وتأتي العروض المجانية ضمن أجندة الفعاليات المكثفة الخاصة بموسم «صيف أبوظبي 2018» والتي تسعى دائرة الثقافة والسياحة من خلالها إلى تقديم سلسلة متنوعة من البرامج المسلية لأفراد الأسرة. وتحظى الفعاليات بإقبال واسع من الجمهور الخليجي المتربع على قائمة الأسواق المستهدفة لـ«صيف أبوظبي».

ترفيه هادف

وجسدت مسرحية «البيت بيت أبونا» قصصاً واقعية عن مدى القساوة التي فرضتها مواقع التواصل الاجتماعي بين أفراد الأسرة الواحدة والمقربين، وكيف ساهمت بشكل واضح ومؤسف في تشتيت المشاعر والتواصل الحقيقي. وأضاءت بسيناريو رشيق لا يخلو من المواقف الطريفة على قضايا إنسانية أهمها صلة الرحم والتفكك الأسري بعد وفاة الأهل. ودار محور العمل حول قصة والد يطارد أبناءه في محاولة للمّ شملهم وتقريبهم من بعض مجدداً. وشارك في المسرحية التي تجوب دول الخليج ثامر الشعيبي وعبدالملك المزيعل ويوسف المطر. وقد أثنى المشاهدون على أداء الممثلين وبراعتهم في الكوميديا وأعجبوا بعنصر الرعب الطاغي على المسرحية.