منتخبنا يتصدر «خليجية المضمار» بـ 7 ميداليات

عماد النمر (الشارقة)

تصدر منتخبنا لائحة الميداليات في اليوم الأول لبطولة الخليج الثامنة للمضمار التي تقام بمضمار زايد الدولي بالشارقة على مدار ثلاثة أيام، حيث حصد منتخبنا 7 ميداليات، منها 4 ذهبيات و3 فضيات، بينما حل المنتخب السعودي ثانياً بميداليتين فضية وبرونزية، وجاء ثالثاً المنتخب البحريني برصيد 3 ميداليات برونزية.

وأكد سالم عتيق عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات مدير البطولة أن اليوم الأول للمنافسات شهد نجاحاً لافتاً، وجاء قوياً ومثيراً في كل المسابقات التي شهدت مستويات عالية من الدراجين.

وقال: هذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها الاتحاد البطولة الخليجية بعد تشكيله الجديد، وهي المرة الأولى التي أحضر فيها البطولة في منصب عضو مجلس إدارة، وقد شرفني المجلس بتولي إدارة البطولة، ونحمد الله على النجاح الذي تحقق، وشهد به الجميع، وقد وفرنا سبل الراحة كافة لضيوف الدولة من الأشقاء، وقامت جميع اللجان العاملة بعملها على أفضل وجه.

وتقدم عتيق بالشكر إلى جميع أندية الدولة التي دعمت الاتحاد ووفرت حافلات وسيارات لخدمة البطولة، كما تقدم بالشكر إلى الجهات والمؤسسات الراعية للحدث وعلى رأسها قناتا دبي والشارقة الرياضيتان، حيث تم نقل جميع المنافسات على الهواء مباشرة، كما تقدم بالشكر إلى جميع الدراجين المشاركين، وأثنى على الروح الرياضية العالية التي ظهرت بين المتنافسين.