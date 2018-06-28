علامات على الحاجة للمزيد من النوم

ترجمة: عزة يوسف

على الرغم من أن الكثير منا يعاني للحصول على ليلة متواصلة من النوم، إلا أن غالبيتنا ينكر آثار ذلك على رفاهيتنا وصحتنا الجسدية والنفسية، ولكن هناك بعض العلامات حسب «موقع her» التي تدل على أنك بحاجة إلى الاهتمام بالحصول على فترات أطول من النوم:

الجوع

إذا شعرتِ بالرغبة في تناول الطعام طوال الوقت، خاصة هذا الجوع الذي ينتابك أثناء الليل، فإنها تعد من أهم الدلالات على عدم حصول الجسم على قسط كافٍ من النوم، حيث إن الأبحاث تشير إلى أن قلة النوم ترتبط بمستويات أعلى من هرمون غريلين الذي يثير الشعور بالجوع.

البكاء