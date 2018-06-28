سيدة أعمال في الخمسين تكشف سر شبابها

القاهرة (الاتحاد)

تعيش سيدة الأعمال البريطانية أنيتا بيس (50 عاماً) في مدينة هال مع زوجها آدم وطفلتيها ميا (8 أعوام) وبيبا (6 أعوام)، وتدير شركة أعمال تسويقية خاصة بها.

وتبدو أنيتا أصغر عمراً من سنها الحقيقي وتُرجع ذلك إلى اعتمادها على الطعام النباتي بعد اطلاعها على فوائدها الصحية، التي تعتقد أنها تشمل الوقاية من السرطان. وتعتمد على تناول الكثير من العصائر والسلطات مع الخضراوات المقلية، وهو ما جعلها تفقد بعض الوزن وتتخلص من الانتفاخ.

وتقول أنيتا، إن إطلالة الشباب تعود إلى السمرة التي تحصل عليها من حمامات الشمس، لكنها تحرص دائماً على وضع كريم حماية ومرطب قوي.

وأضافت أنيتا أنها تزوجت وأنجبت وكان عمرها تجاوز الأربعين، لذلك كان أمامها عمل شاق كأم مسنة وسيدة أعمال أيضاً، لكنها حريصة على قضاء الوقت مع زوجها وأطفالها، والاسترخاء من حياتها المزدحمة بالتخطيط لقضاء عطلات خاصة مع أسرتها الصغيرة.

وأوضحت أنيتا أنها تمكنت أخيراً من إنشاء نشاطها التجاري الخاص قبل عامين ونصف العام فقط، مشيرة إلى أن صُحبة زملائها من جيل الألفية الجديدة يبقون على شبابها، حيث يطلعونها على أحدث التطورات في جميع المجالات، خاصة في مجال الأغاني والموسيقى والبرامج التليفزيونية الجديدة.