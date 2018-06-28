كلوي جريس لا تثق بنفسها

أبوظبي (الاتحاد)
كشفت الممثلة الأميركية الشابة كلوي جريس موريتز عن معاناتها مع الثقة بالنفس أثناء نشأتها، والضغوط التي شعرت بها في بداية عملها في المجال الفني.
وفي حوار لها على موقع female first قالت كلوي: «كانت هناك دائماً صيحات جمال مختلفة، وكان الأمر صعباً بالنسبة لي، لأنني أدركت أنني لا أشعر بالثقة في شكل وجهي، أو وضع هذا الكم من المكياج.. اعتقدت أن هناك خطأ ما في ذلك، ثم أدركت أن الأهم هو ثقتك بنفسك».
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وتشارك حالياً مع العلامة التجارية للعناية بالبشرة «SK-II»، حيث يتم تصويرها من دون أي ماكياج أو إضاءة خاصة أو فوتوشوب.