كلوي جريس لا تثق بنفسها

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت الممثلة الأميركية الشابة كلوي جريس موريتز عن معاناتها مع الثقة بالنفس أثناء نشأتها، والضغوط التي شعرت بها في بداية عملها في المجال الفني.

وفي حوار لها على موقع female first قالت كلوي: «كانت هناك دائماً صيحات جمال مختلفة، وكان الأمر صعباً بالنسبة لي، لأنني أدركت أنني لا أشعر بالثقة في شكل وجهي، أو وضع هذا الكم من المكياج.. اعتقدت أن هناك خطأ ما في ذلك، ثم أدركت أن الأهم هو ثقتك بنفسك».

وكشفت الممثلة، البالغة من العمر 21 عامًا، عن أنها عانت حب الشباب خلال سنوات مراهقتها، وكونها مهووسة ذاتيًا بعيوب بشرتها أو ما يعتقده الناس، ولكنها نضجت وأدركت أن نصف المعركة كانت داخلها حول نظرتها لنفسها ومعتقداتها حول «الجمال» و «المثالية. وأضافت أنها أدركت بعد ذلك أنه لا يوجد شيء يسمى بالكمال والمثالية، وسوف تمر بشرتك بمشاكل كثيرة، وكل ما يمكنك فعله هو أن تتقبلي ذاتك قدر الإمكان.

وتشارك حالياً مع العلامة التجارية للعناية بالبشرة «SK-II»، حيث يتم تصويرها من دون أي ماكياج أو إضاءة خاصة أو فوتوشوب.