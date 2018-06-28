5 عادات تحسّن مستوى الصحة

القاهرة (الاتحاد)

كشف الباحثون في مدرسة هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة في دراسة حديثة عن أهم خمسة عادات يمكن أن تحسن مستوى الصحة لنحو عقد من الزمن أو أكثر.. ووفقا للمؤلفين، فإن الوصايا الخمس الصحية هي: نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على وزن مثالي للجسم، تجنب مشروبات الطاقة، وعدم التدخين.

وقام فريق البحث بتقييم البيانات الصحية والعادات اليومية ل 78.865 امرأة على مدار 34 عامًا، و44.354 رجلًا على مدار 27 عاماً، ووجدوا أن المشاركين الذين لم يتبعوا أي من العادات الصحية الخمسة كانوا عرضة للوفاة أقل بنحو عشرة أعوام أقل من أولئك الذين تبنوا الأنماط.

كما وجد الباحثون أن احتمال الوفاة بسبب حالات أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان أقل بنسبة 82٪، و65٪ في الأشخاص الذين حافظوا على أنماط الحياة صحية.

وتوصف الدراسة بأنها أول تحليل شامل يوضح كيف يمكن للتغيرات في نمط الحياة منخفضة المخاطر أن تؤثر بشكل كبير على متوسط ​​العمر المتوقع. وأراد المؤلفون معرفة كيف يمكن تحسين متوسط ​​العمر المتوقع بشكل عام للولايات المتحدة، حيث جاءت خلف البلدان الأخرى عالية الدخل في عام 2015، واحتلت المرتبة الحادية والثلاثين في العالم من حيث العمر المتوقع عند 79.3 سنة.

ويقول فرانك هو، رئيس قسم التغذية في مدرسة هارفارد تشان وكبير مؤلفي الدراسة إنه يجب أن تركز السياسات العامة بشكل أكبر على توفير بيئة صحية، وبنى، وبيئات اجتماعية لدعم وتعزيز اتباع نظام غذائي صحي وأنماط حياة صحية.