قطار يخرج عن القضبان

نيودلهي (د ب أ)

أعلن متحدث باسم السكك الحديدية في الهند أمس الأحد أنه لم يتضح بعد السبب وراء حادث خروج قطار عن القضبان شمالي البلاد، والذي خلف ما لا يقل عن 21 قتيلا. وخرجت العربات الـ14 لقطار ركاب سريع كان في طريقه من بلدة بوري الساحلية شرقي البلاد إلى هاريدوار بمنطقة الهيمالايا في الشمال أمس الأول، ما أسفر عن إصابة نحو 100 شخص.. وقال المتحدث باسم السكك الحديدية، أنيل ساكسينا، إن «حصيلة وفيات حادث قطار أوتكال اكسبريس بلغت الآن 21 شخصا وأن مالا يقل عن 97 شخصا قد أصيبوا».

وكانت شرطة ولاية أوتار براديش قد أعلنت في وقت سابق أن 23 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 156 آخرون جراء خروج القطار عن القضبان بالقرب من بلدة خاتاولي.