أبرز صيحات الجمال حول العالم

القاهرة (الاتحاد)

بعد عملية رصد استغرقت سنة كاملة.. كشف تقرير نشره موقع dailymail عن قيام مجموعة من النساء من جميع أنحاء العالم باستعراض صيحات الجمال المختلفة التي تفضلنها على قنواتهن الاجتماعية بما يمنحنا فكرة عن مفهوم الجمال في كل دولة.

أستراليا

تعتبر النساء أن الماكياج الأقل هو الأفضل... وقد شهدت سيدني زيادة بنسبة 55 % خلال الـ 12 شهراً الماضية في عمليات التجميل للحصول على إطلالة الماكياج الطبيعي، حيث يقود وجه عارضة الأزياء العالمية إيرينا شايك هذه الصيحة.

كوريا الجنوبية