قاتل يؤلف كتاباً عن جريمته



تاريخ النشر: الإثنين 21 أغسطس 2017 بكين (أ ف ب) كشفت السلطات الصينية عن قضية اختلط فيها الواقع بالخيال، إذ أوقفت كاتب قصص بوليسية لتورّطه في جريمة قتل تعود إلى التسعينيات.. فمنذ 22 عاماً يعكف المحققون على فهم ملابسات مقتل عائلة في إحدى ليالي شهر نوفمبر من عام 1995 في بيت للضيافة شرق البلاد. وعلى مدى سنوات طوال، عمل المحققون على عدد لا يُحصى من الفرضيات، إلى أن اكتشفوا قبل أيام أن حلّ هذا اللغز كان في كتاب ألّفه القاتل ويباع في مكتبات البلاد. والكاتب القاتل هو ليو يونغبياو البالغ من العمر 53 عاماً، وقد أوقف قبل أيام من منزله الواقع على مقربة من موقع الجريمة، وفقاً للشرطة.