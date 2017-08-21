  • الاثنين 29 ذي القعدة 1438هـ - 21 أغسطس 2017م

قاتل يؤلف كتاباً عن جريمته
حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 21 أغسطس 2017

بكين (أ ف ب)

كشفت السلطات الصينية عن قضية اختلط فيها الواقع بالخيال، إذ أوقفت كاتب قصص بوليسية لتورّطه في جريمة قتل تعود إلى التسعينيات.. فمنذ 22 عاماً يعكف المحققون على فهم ملابسات مقتل عائلة في إحدى ليالي شهر نوفمبر من عام 1995 في بيت للضيافة شرق البلاد. وعلى مدى سنوات طوال، عمل المحققون على عدد لا يُحصى من الفرضيات، إلى أن اكتشفوا قبل أيام أن حلّ هذا اللغز كان في كتاب ألّفه القاتل ويباع في مكتبات البلاد. والكاتب القاتل هو ليو يونغبياو البالغ من العمر 53 عاماً، وقد أوقف قبل أيام من منزله الواقع على مقربة من موقع الجريمة، وفقاً للشرطة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 