مراسم وطنية في وداع «أم تيريزا باكستان»

كراتشي(أ ف ب)

شيعت الألمانية روث بفاو الملقبة بـ«أم تيريزا باكستان» أمس الأول في مراسم وطنية في مدينة كراتشي «جنوب»، والتي توفيت في 10 أغسطس عن 87 سنة، وكانت كرست حياتها لمكافحة الجذام في هذا البلد، وأمضت حوالي 50 عاما في الاهتمام بالأشخاص الأكثر معاناة.

وشارك الرئيس الباكستاني ممنون حسين في مراسم التشييع في كاتدرائية سانت باتريك في كراتشي بحضور مئات المشيعين، الذين جاؤوا لوداع الراهبة، وحُمل النعش الملفوف بالعلم الباكستاني من جانب عسكريين وأفراد من طاقم عمل مركز ماري اديلايد لمرضى الجذام الذي أسسته بفاو في هذه المدينة الكبرى، وحيث خضعت للعناية الطبية خلال الأسبوعين الأخيرين من حياتها بعد مرضها، كذلك تخلل المراسم إطلاق 19 طلقة مدفعية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إن «الأمة الباكستانية برمتها تحيّي الجهد المذهل للدكتورة بفاو.. سنحيي دوما ذكراها بتأثر.. لقد فقدنا بطلة قومية».