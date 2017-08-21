تطبيق إلكتروني لعلاج ارتجاج المخ

سان فرانسيسكو (د ب أ)

ابتكر فريق من الباحثين بمركز ويكسنر الطبي التابع لجامعة ولاية أوهايو الأميركية بالاشتراك مع الباحثة الأميركية جين مكجونيجال من معهد دراسات المستقبل تطبيقاً إلكترونياً علاجياً يمكن تنزيله على الهواتف والأجهزة الإلكترونية الذكية للمساعدة في علاج ارتجاج المخ.

وأثبتت التجارب أن استخدام هذا التطبيق الإلكتروني مرة واحدة يومياً، بالتزامن مع باقي الإجراءات الطبية المتبعة، يساعد في تحسين الأعراض المرضية بشكل أكبر من الاكتفاء باتباع الإجراءات العلاجية التقليدية وحدها. وفي إطار التجربة، تمت الاستعانة بمجموعة تضم 19 شاباً من المصابين بارتجاجات في المخ، واستخدام الأساليب التقليدية في علاج الأعراض المرضية التي ما زالت تلازمهم بعد ثلاثة أسابيع من الإصابة في الرأس، فيما تم الاستعانة بمجموعة أخرى لاستخدام التطبيق الجديد الذي يحمل اسم «سوبر باتر».

ومن خلال التطبيق يتم توصيف هذه الأعراض المرضية باعتبارها شخصيات شريرة، في حين يتم عرض التوصيات الطبية مثل النوم وارتداء النظارات الشمسية واتباع الخطة العلاجية باعتبارها عناصر قوة، ويقوم المشاركون في التطبيق بدعوة هذه العناصر لمساعدتهم في التغلب على الشخصيات الشريرة أو خلال اللعبة الإلكترونية.